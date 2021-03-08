Karaderili Şirketler Grubu kadın istihdamına önem veriyor

Sahil ve Termal Turizmi sektöründe 26 yıldır hizmet veren Karaderili Şirketler Grubu, yüzde 50 seviyelerinde seyreden kadın istihdam oranıyla kadın istihdamına verdiği önemle öne çıkıyor.

Karaderili Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elvan Karaderili, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında yaptığı açıklamada, tesislerinde kadına verilen istihdamın özellikle takibini yaptığını belirtti.

Toplumsal ve ekonomik gelişme için kadınların desteklenmesinin önemini vurgulayan Karaderili, "Kadınların çalışma hayatında var olmalarının toplumsal gelişmenin olmazsa olmazı olduğunu biliyoruz. Kadınların iş gücüne katılımı kendi sosyoekonomik durumlarını, ailelerini ve çevrelerini geliştirecek ve tüm toplumda etki yaratacak önemli bir değişim ve gelişimin öncüsü olacaktır." ifadelerini kullandı.

Karaderili, kadına karşı her tür ayrımcılığa karşı olduklarının altını çizerek, şirketlerinde kadın istihdam oranının 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 50-55 seviyelerine yükseldiğini, halihazırda toplamda 2 bin kişiye istihdam sağladıklarını kaydetti.

2021'in sonunda yatırımlarının büyümesi ile buna 1.500 kişi ilave edileceğini vurgulayan Karaderili, "2021-2022 yılları içerisinde şirketlerimizde kadın istihdamını yüzde 55 seviyelerinde koruyacağız, turizm sektöründe kadın yatırımcı ve yönetici olarak iş alımlarında tesislerimizde kadına verilen istihdamın özellikle takibini yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Karaderili, kadınların iş gücüne katılımının, istihdamının, sürdürülebilir kalkınmanın ve çarkların dönmesinin en önemli unsuru olduğunu ifade ederek, "Hayatın her anında fedakarlığın, duyarlılığın ve şefkatin sembolü olarak bilinen kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan