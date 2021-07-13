TÜRGEV'in "Çevrimiçi Zorbalığa Karşı Farkındalık Kampanyası" projesine birincilik ödülü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TÜRGEV'in "Çevrimiçi Zorbalığa Karşı Farkındalık Kampanyası" projesine birincilik ödülü

TÜRGEV'in 'Çevrimiçi Zorbalığa Karşı Farkındalık Kampanyası' projesine birincilik ödülü
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Türkiye Gençlik STK'ları Platformunca düzenlenen Türkiye Gençlik Zirvesi'nde (TGZ), "Çevrimiçi Zorbalığa Karşı Farkındalık Kampanyası" projesiyle birinciliğe layık görüldü.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Türkiye Gençlik STK'ları Platformunca düzenlenen Türkiye Gençlik Zirvesi'nde (TGZ), "Çevrimiçi Zorbalığa Karşı Farkındalık Kampanyası" projesiyle birinciliğe layık görüldü.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu tarafından Gençlik STK'ları yöneticilerini, araştırmacıları ve gençlik politika yapıcılarını bir araya getirmek amacıyla düzenlenen Türkiye Gençlik Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrifleriyle 12 Temmuz'da, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

TGSP Başkanı Ömer Faruk Terzi ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşmalarıyla başlayan zirve, Tiyatro Devriye topluluğunun skeçleriyle devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlik politikalarının önemini vurgulayan konuşmasının ardından zirvenin ödül törenine geçildi.

TGSP'nin özgün, ilham veren, iyi örneklik oluşturan sosyal girişimcilik uygulamalarına teşvik amacıyla verdiği TGZ ödüllerinde TÜRGEV, "Çevrimiçi Zorbalığa Karşı Farkındalık Kampanyası" projesiyle birinciliğe layık görüldü.

Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fatmanur Altun ve proje gönüllüsü TÜRGEV öğrencilerinden Kevser Atabaş, ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın elinden aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatmanur Altun, "Bir yılı aşkın süredir yürüttüğümüz Zorbalığı Engelle projemizle gençliğin gerçek meselelerinden biri ile hemdert olma imkanı bulduk. Bu bile kendi başına bir ödülken, projemizin Türkiye Gençlik Zirvesi'nde birincilik ödülüne layık görülmesi büyük bir gurur vesilesi oldu. Mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin-İsrail ihtilafının çözümünde atılacak olumlu adımların, Türkiye-İsrail ilişkilerinin müspet mecrada seyretmesine de...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin-İsrail ihtilafının çözümünde atılacak olumlu adımların, Türkiye-İsrail ilişkilerinin müspet mecrada seyretmesine de...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuştu: (2)
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuştu: (2)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Muharrem İnce Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Petek Dinçöz Kaan Yıldırım Sertab Erener
Spor Burak Elmas Şenol Güneş Alper Yılmaz Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TÜRGEV'in "Çevrimiçi Zorbalığa Karşı Farkındalık Kampanyası" projesine birincilik ödülü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 19:43:26. #1.14#

title