Tunuslu Sivil Toplum Kuruluşları toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin sert müdahalesini kınadı

Tunus'ta dernek ve sivil toplum kuruluşları, Safaks vilayetine bağlı Akrab şehrinde düzenlenen gösteride güvenlik güçlerinin sert müdahalesini kınadı.

Aralarında Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası, Tunus İşkenceyi Önleme Örgütü, Tunus Hakimler Derneğinin de bulunduğu 30 Tunuslu sivil toplum kuruluşu tarafından imzalanan açıklamada, ülkenin güneyinde yer alan Safaks kentine bağlı Akrab'da yaşanan toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin sert müdahalesini kınadıkları belirtildi.

Ülkede yaşanan sosyal sorunların yapısal ve kronik olduğu belirtilen açıklamada, problemlerin ancak etkin ve katılımcı kamu politikalarıyla çözülebileceğinin altı çizildi.

Açıklamada, "Protestocuları dağıtmak amacıyla çoluk, çocuk, kadın ve yaşlı gözetmeksizin göz yaşartıcı gaz ile yapılan sert müdahalede Aktivist Abdurrezak Leşheb hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı. Bu iğrenç suçun failleri ve bu suça ortak olan yetkililerin bir an önce bulunarak yargı önüne çıkarılmalı." ifadelerine yer verildi.

Akrab sakinlerinin taleplerinin meşru olduğu belirtilen açıklamada, "Sivil ve barışçıl bir harekete karşı etkili çözüm üretemeyen yetkililerin çözümü güç kullanmada aramaları kabul edilemez." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, olayın tüm gerçekliğiyle aydınlatılabilmesi için acil olarak şeffaf ve kapsamlı bir soruşturma açılması talep edildi.

Safaks vilayetine bağlı Akrab şehrinde toplumsal gösteriler neden yapılıyor?

Safaks'a 20 km uzaklıkta olan Akrab şehrinde yer alan "El-Kina" çöp merkezi ekim ayı başında hastalık yaydığı, bölgedeki havayı ve çevreyi kirlettiği gerekçesi ile bölge halkının yıllar süren mücadelesinin ardından kapatılmıştı.

El-Kina çöp merkezinin kapanmasının ardından bir ayı aşkın süredir Safaks'ta çöpler toplanmadığı için kentte atık ve çöp tepeciklerinin oluşması üzerine "çöp krizi" baş gösterdi.

Çöp krizine çözüm bulunamaması üzerine 8 Ekim'de Cumhurbaşkanı Kays Said, Kartaca Sarayı'nda bir araya geldiği Başbakan Necla Buden Ramazan ve İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin'e krize acilen bir çözüm bulunması talimatı verdi.

Tunuslu yetkililer çöp krizinin çözümü için 8 Ekim itibariyle el-Kina çöp toplama merkezinin tekrar açılacağını duyurdu. Bu karara tepki gösteren bölge halkı 8 Ekim'de geç saatlere kadar süren gösteri ile el-Kina çöp merkezinin açılmasını protesto etti.

Eylemcilerin polis müdahalesi sırasında bir gencin öldüğünü iddia etmelerinin ardından olaylar tırmanarak artışa geçti.

9 Ekim sabahı Akrab polis merkezi göstericiler tarafından yakılması üzerine bölgeden ayrılan güvenlik güçlerinin yerine emniyeti sağlamak üzere ordu güçleri geçti.

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