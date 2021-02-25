Tunus'ta Nahda Hareketi, düzenleyeceği "birlik ve diyalog" yürüyüşüne geniş katılım çağrısı yaptı

Tunus'taki Nahda Hareketi, "ulusal birliğin güçlendirilmesi ve diyaloğun gerekliliği" mesajını vermek için cumartesi günü düzenleyecekleri eyleme geniş katılım çağrısında bulundu.

Tunus'taki Nahda Hareketi, "ulusal birliğin güçlendirilmesi ve diyaloğun gerekliliği" mesajını vermek için cumartesi günü düzenleyecekleri eyleme geniş katılım çağrısında bulundu.

Nahda, hareketin yönetim kurulunun ülkedeki gelişmeleri ele aldığı toplantıdan bir gün sonra yazılı açıklama yaptı.

"Hareketin destekçileri başta olmak üzere tüm Tunus halkını cumartesi günü düzenleyeceğimiz yürüyüşe geniş katılım göstermeye çağırıyoruz." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, söz konusu yürüyüş ile, "siyasi ve toplumsal çevrelere, ulusal birliğin güçlendirilmesi ve diyaloğun gerekliliği" yönünde mesaj vermek istedikleri aktarıldı.

Tunus Meclis Başkanı Gannuşi, Cumhurbaşkanı Kays Said ile Başbakan Hişam el-Meşişi arasındaki kabine revizyonu krizinin çözümü için 20 Şubat'ta üçlü toplantı önerisinde bulunmuştu.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki "kabine revizyonu krizi"

Başbakan Meşişi, 16 Ocak'ta 25 bakandan 11'inde değişikliğe gittiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Kays Said, kabine için güvenoyu oturumundan bir gün önce, hükümet değişikliğinin Anayasa'nın gerekliliklerini yerine getirmediğini, kendisine bilgi verilmediğini ve bazı bakanların çıkar ilişkileri bulunduğunu söyleyerek, itirazını açıkladı.

Buna rağmen Meşişi'nin yeni kabinesi 27 Ocak'ta Nahda Hareketi, Tunus'un Kalbi ve diğer bazı partilerin desteğiyle Meclisten güvenoyu aldı.

Ancak Said'in teamül gereği yeni bakanları, göreve başlaması için yemin törenine çağırmaması krizi derinleştirdi.

Meşişi, krize çözüm arayışıyla 15 Şubat'ta 5 bakanı görevden alarak, eski kabine içindeki 2'si kadın beş bakanı vekaleten bu bakanlıklara atadı.

Başbakan Meşişi'nin hamlesi bir çeşit taviz şeklinde yorumlanırken birkaç saat sonra cumhurbaşkanlığı açıklama yaptı. Açıklamaya göre Said, Başbakan Meşişi'ye kabine değişikliğinin hukuki yönlerine ilişkin bir mektup yazdı.

"Kabine değişikliği bazı Anayasa hükümlerini görmezden geldi." ifadelerinin yer aldığı mektubunda Said, kabine değişikliğinin Anayasa'nın 92 ve 46'ncı maddelerine aykırı yapıldığını kaydetti.

Said'in mektubu krizin devam ettiğinin sinyalini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes