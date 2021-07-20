Tunus Sağlık Bakanı Mehdi görevden alındı

Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi'nin ofisi tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Faouzi Mehdi'nin görevden alındığı duyuruldu.

Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi'nin ofisi tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Faouzi Mehdi'nin görevden alındığı duyuruldu.

Tunus, Covid-19 salgını nedeni ile zor günler geçiriyor. Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi'nin Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Faouzi Mehdi'nin görevden alındığı duyuruldu. Mehdi'nin neden görev alındığına ilişkin açıklama yapılmazken, Mehdi'nin salgınla mücadeledeki başarısızlığı ve aşılamadaki yavaşlık nedeni ile görevden alındığı düşünülüyor.

Açıklamada, Sosyal İşler Bakanı Mohamed Trabelsi'nin Sağlık Bakanı görevine vekaleten yapacağı aktarıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı