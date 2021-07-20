Tunus Sağlık Bakanı Mehdi görevden alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tunus Sağlık Bakanı Mehdi görevden alındı

Tunus Sağlık Bakanı Mehdi görevden alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi'nin ofisi tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Faouzi Mehdi'nin görevden alındığı duyuruldu.

Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi'nin ofisi tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Faouzi Mehdi'nin görevden alındığı duyuruldu.

Tunus, Covid-19 salgını nedeni ile zor günler geçiriyor. Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi'nin Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Faouzi Mehdi'nin görevden alındığı duyuruldu. Mehdi'nin neden görev alındığına ilişkin açıklama yapılmazken, Mehdi'nin salgınla mücadeledeki başarısızlığı ve aşılamadaki yavaşlık nedeni ile görevden alındığı düşünülüyor.

Açıklamada, Sosyal İşler Bakanı Mohamed Trabelsi'nin Sağlık Bakanı görevine vekaleten yapacağı aktarıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Bülent Turan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Acun Ilıcalı Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Fatih Terim Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tunus Sağlık Bakanı Mehdi görevden alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 23:29:45. #1.15#

title