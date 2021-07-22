Tunus açıklarındaki göçmen teknesinde arıza: 17 ölü

Tunus açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin arızalanması sonucu 17 göçmen hayatını kaybederken, 380'den fazla göçmen kurtarıldı.

Tunus açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin arızalanması sonucu 17 göçmen hayatını kaybederken, 380'den fazla göçmen kurtarıldı.

Libya'dan yola çıkarak Akdeniz'i aşıp İtalya'ya geçmeye çalışan bir göçmen teknesi Tunus açıklarında arızalandı. Tunus Kızılay'ı yetkilisi Mongi Slim, en az 17 Bangladeşli göçmenin boğularak hayatını kaybettiğini, 380'den fazlasının ise sahil güvenlik tarafından kurtarıldığını bildirdi. Slim, teknenin Libya'nın kuzeybatı kıyısındaki Zuwara'dan yola çıktığını, Suriye, Mısır, Sudan, Eritre, Mali ve Bangladeş'ten göçmenleri taşıdığını söyledi. - TUNUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı