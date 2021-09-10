Tuncelili anne terör örgütü PKK'dan kaçan evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tuncelili anne terör örgütü PKK'dan kaçan evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

Tuncelili anne terör örgütü PKK'dan kaçan evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli'nin Pertek ilçesinde yaşayan Güllü Turan, terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan kızına kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde yaşayan Güllü Turan, terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan kızına kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Kentte 2015'te lise öğrencisiyken PKK/KCK terör örgütüne katılan kızları Alev Turan'dan haber alamayan ailesi, evlatlarına kavuşacakları günü uzun yıllar umutla bekledi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine de katılan anne Turan, kızına özlemini her gün evinde fotoğraflara bakarak dindirmeye çalıştı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu Turan'ın dağdaki kızı, yaklaşık 1,5 ay önce ikna edilerek terör örgütü PKK'dan kaçmayı başardı.

Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olan ve daha sonra da 29 Temmuz'da Diyarbakır'a getirilen kızıyla görüşen Turan, burada doyasıya evladına sarılıp hasret giderdi.

Yaklaşık 6,5 yıl kızından ayrı kalan anne Turan'ın şimdilerde yüzünden gülücükler eksik olmuyor. Turan, kızına sağ salim kavuşmanın heyecanını yaşıyor.

Güllü Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının 2015 yılında lise öğrencisiyken bir gün okuldan eve gelmediğini söyledi.

Bunun üzerine eşiyle kızını aramaya başladıklarını ifade eden Turan, "Kızımı aradık taradık bulamadık ve sonra duyduk ki dağa gitmiş. Biz de Tunceli HDP binasına gittik. Oradakiler, bize kızınızla ilgili 'Bir haberimiz ve bilgimiz yok, kızınızı tanımıyoruz.' dediler. Ondan sonra öğrendik ki onlar kızımı kandırmış ve kızım da örgüte katılmış." şeklinde konuştu.

Kızının sağ olduğunu Mehmetçik'ten öğrendi

Turan, yaklaşık 6,5 sene kızına hasret yaşadığını belirterek, "Kzımın sesinin uzun yıllar duymadım, merak ettim. Ölü müdür sağ mıdır? Hiçbir haber alamıyordum. Kızımı özlüyordum, elbiselerini kokluyordum. Fotoğraflarını göğsüme basıp duruyordum. Yavrumun hasretinden kötü oldum." ifadelerini kullandı.

Jandarma ekiplerinin bir gün evine gelerek kendisine kızının sağ olduğunu söylediğini dile getiren Turan, "Ben de inandım, güvendim. Madem ki kızım sağdır bir haberini alayım ve siz de bana yardımcı olun dağdan indirelim dedim. 6,5 sene mücadele ettim ve evladıma kavuştum. En büyük zaferi kızıma kavuştuğum o an yaşadım. Kızımı gördüğüm ilk anda çok sevindim, doya doya sarıldım. Kendisini öpüp kokusunu içime çektim, hasretimi giderdim." dedi.

Evlatları dağda olan ailelere de seslenen Turan, şunları kaydetti:

"Devletinize güvenin, evlatlarınızı dağdan indirin. Ben indirdim, çok mutlu oldum. Dünyalar benim oldu. Siz de bir annesiniz, gelin çoluk çocuğunuzun peşine düşün, devlete güvenin. Biz devlete güvendik, hep beraber mücadele ettik. Evladımızı bulduk getirdik. Allah devletimizden razı olsun. Devletimiz olmasaydı kızımızı nasıl bulurduk onu da bilmiyorum. Çok mutluyum."

Tuncelili anne terör örgütü PKK'dan kaçan evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor
Tuncelili anne terör örgütü PKK'dan kaçan evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Mardin Artuklu'da terör örgütüne yönelik operasyonlar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Mardin Artuklu'da terör örgütüne yönelik operasyonlar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
PKK'nın sözde 'lojistik sorumlusu' sanığa tahliye
PKK'nın sözde 'lojistik sorumlusu' sanığa tahliye
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Murat Kurum Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Yalın Münir Özkul Düm Tek Tek Deniz Akkaya
Spor Marcao Max Meyer Şenol Güneş Mergim Berisha Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Tuncelili anne terör örgütü PKK'dan kaçan evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 11:42:03. #1.15#

title