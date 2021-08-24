Tunceli'deki 2 kişi arazide esrar yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tunceli'deki 2 kişi arazide esrar yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alındı

Tunceli'deki 2 kişi arazide esrar yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, arazide esrar yetiştirdiği iddia edilen 2 zanlı yakalandı.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, arazide esrar yetiştirdiği iddia edilen 2 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Mazgirt'te esrar yetiştirildiği bilgisine ulaşan ekipler, bir araziye operasyon düzenledi.

Arazide 86 kök Hint keneviri, 9 kilo 4 gram esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

Van'da bir evde 43 kaçak göçmen yakalandı, organizatör tutuklandı
Van'da bir evde 43 kaçak göçmen yakalandı, organizatör tutuklandı
İstanbul'a geçmeye çalışan 50 kaçak göçmen Kocaeli TEM Otoyolu'nda yakalandı
İstanbul'a geçmeye çalışan 50 kaçak göçmen Kocaeli TEM Otoyolu'nda yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Vladimir Putin Mustafa Destici
Magazin Barış Arduç Burcu Biricik Merve Boluğur Seren Serengil
Spor Muslera Arda Güler Ünal Karaman Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Tunceli'deki 2 kişi arazide esrar yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 20:53:45. #1.14#

title