Tunceli'de yaban hayvanları için doğaya 2 ton yem bırakıldı

Tunceli'de karla kaplı dağlık ve ormanlık alanlarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için 2 ton yem bırakıldı.

Tunceli'de karla kaplı dağlık ve ormanlık alanlarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için 2 ton yem bırakıldı.

Kış mevsiminin çetin geçtiği kentte, aralıklarla etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, yaban hayvanlarının yaşamını zorlaştırıyor.

Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı yüksek kesimlerde yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için Tunceli Valiliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatları doğrultusunda Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, yabani hayvanlar için kırsal alanlara 2 ton yem bıraktı.

Nesli koruma altında bulunan boz ayı, vaşak ve yaban keçisinin yanı sıra tilki, kurt, domuz ve tavşan gibi yabani hayvanlarının da yaşadığı bölgede, ekipler kış boyunca yemleme çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren