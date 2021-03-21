Tunceli'de ve Ağrı'da Nevruz Bayramı kutlandı

Tunceli ve Ağrı'da Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Tunceli ve Ağrı'da Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Seyit Rıza Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılmak için alana gelen vatandaşlar, polis noktasında üst aramasından geçildi.

Müzik yayını yapılan etkinlikte, nevruz ateşi yakıldı. Vatandaşlar, halay çekerek nevruzu kutladı.

Etkinliğe, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, bazı siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ağrı

Ağrı'da da HDP tarafından 15 Temmuz Vatan Şehitleri Parkı yakınlarında etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinliğe, HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, eski Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık ve partililer katıldı.

Nevruz ateşinin yakıldığı etkinlikte, vatandaşlar halay çekerek eğlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren