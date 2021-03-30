Tunceli'de nesli tükenme tehlikesindeki vaşak fotokapanla görüntülendi
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Tunceli'de nesli tükenme tehlikesindeki vaşak fotokapanla görüntülendi

Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel
Tunceli'de nesli tükenme tehlikesindeki vaşak fotokapanla görüntülendi

Tunceli'de nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, karla kaplı arazide fotokapan ile görüntülendi.

Tunceli'de nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, karla kaplı arazide fotokapan ile görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kategorilerine göre "Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi"nde yer alan vaşak, İl Jandarma Komutanlığı tarafından araziye yerleştirilen fotokapana takıldı.

Gece avlandığı ve gündüz de dinlendiği için "ormanın hayaleti" olarak adlandırılan vaşağın, fotokapan kayıtlarında bir süre karda gezinti yaptığı görüldü.

Aynı fotokapanla, avlanması yasak olan bir yaban keçisinin de karda yiyecek arayışı kayıt altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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