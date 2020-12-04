Tunceli'de kardan kapanan 52 köy yolu ulaşıma açıldı, 4'ünde çalışma sürüyor
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Tunceli'de kardan kapanan 52 köy yolu ulaşıma açıldı, 4'ünde çalışma sürüyor

04.12.2020 10:17 | Son Güncelleme: 04.12.2020 10:21
Tunceli'de kardan kapanan 52 köy yolu ulaşıma açıldı, 4'ünde çalışma sürüyor

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle kapanan 56 köy yolundan 52'si ulaşıma açıldı, 4 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle kapanan 56 köy yolundan 52'si ulaşıma açıldı, 4 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Tunceli'de hafta başında kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 56 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından yapılan çalışmalarla 52 köy yolu ulaşıma açıldı. Halen kardan dolayı Ovacık İlçesi'nde kapalı bulunan 4 köy yolu bulunduğu ve açılması için çalışmanın sürdüğü aktarıldı.

Öteyandan özellikle sabah ve akşam saatlerinde Tunceli-Erzincan ile Tunceli-Elazığ karayolunu kullanacak sürücüleri buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olmaları istendi.

(Ercan Topaç/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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