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Ekonomi

TÜKDES Genel Başkanı Bakal'dan Dünya Tüketici Hakları Günü mesajı Açıklaması

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, kamu düzeninin korunması için alınan kararlara uyulması, kamu otoritesince yapılmayan açıklamaların yayılmaması ve paylaşılmaması gerektiğini bildirdi.

15.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:42
TÜKDES Genel Başkanı Bakal'dan Dünya Tüketici Hakları Günü mesajı Açıklaması

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, kamu düzeninin korunması için alınan kararlara uyulması, kamu otoritesince yapılmayan açıklamaların yayılmaması ve paylaşılmaması gerektiğini bildirdi.

Bakal, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, tüketici haklarının her alanda hayata geçmesi için tüketicilerin de sorumluluklarının olduğunu belirtti.

Tüketicinin sürekli eleştiri yapan bir kesim olmadığını ifade eden Bakal, şunları kaydetti:

"Toplumumuzun, ekonominin dengesini bozacak ani ve fevri davranışlardan kaçınmalıyız. Dengenin bozulması durumunda, alınan makarnanın, kolonyanın oluşturduğu istikrarsızlığın faturası daha ağır olacaktır. Kovid-19 salgınının olduğu ortamda, eğitim ve öğretime bir süre ara verilmesini tatil fırsatı gibi görmemek lazım. Kamu düzeninin korunması için alınan kararlara uymalı, kamu otoritesi tarafından yapılmamış açıklamaları yaymamalı ve paylaşmamalıyız. Toplumu infiale sürükleyecek, doğruluğu teyit edilmemiş yayım ve paylaşımların aynı zamanda suç olduğu konusunda çevremizi bilgilendirmeliyiz. Bilinçli tüketici olmak zorundayız."

Kamuoyundaki yanlış bilgilendirmelere değinen Bakal, kendileri de tüketici olan satıcı ve sağlayıcılara daha hassas davranmaları çağrısında bulundu.

Tüketici haklarının, tüketici sorumlulukları ile hayata geçtiğine işaret eden Bakal, "Bilinçli tüketici kurallara uyar, haklarını sonuna kadar arar. 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü hepimize kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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