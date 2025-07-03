TÜİK MEMUR ZAMMI AÇIKLANDI | Temmuz 2025 memur ve emekli maaş zam oranı ne kadar? Memur ve emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? - SON DAKİKA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz 2025 tarihinde açıklanması beklenen memur maaşlarına yapılacak zam oranı ile ilgili verileri duyurdu. Ekonomi çevreleri ve geniş halk kesimleri tarafından büyük bir merakla beklenen bu veriler, maaş artışları ve kira zamları gibi birçok alanda belirleyici rol oynayacak. Peki, memur maaşı ne kadar artacak? Emekli maaşı ne kadar oldu? İşte, TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verileri ve maaş artışı ile ilgili detaylar…

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Haziran 2025 itibarıyla enflasyon oranı, aylık %1,37 artarken, yıllık enflasyon ise %35,05 olarak gerçekleşti.

Enflasyon verileriyle birlikte, işçi ve emekli maaşlarına yapılacak zammın oranları da netleşti. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına %15,57 oranında zam yapılacakken, SGK, Bağ-Kur, tarım emeklisi ile dul ve yetimlerin alacağı maaş zammı oranı ise %16,67 olarak belirlendi.

Temmuz 2025 memur ve emekli maaş zam oranı ne kadar

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin, son 6 aylık TÜFE verilerine göre alacakları maaş zammı yüzde 16,67 olarak belirlendi. Bu artış ile birlikte, 14 bin 469 TL olan en düşük emekli maaşının, 16 bin 880 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Ancak, bu artışın yürürlüğe girmesi için yasal düzenlemenin yapılması gerekiyor. Hükümetin, emekli maaşlarındaki artışa ilişkin Meclis'e torba yasa teklifi sunması bekleniyor. Bu teklifin, TÜİK verilerinin açıklanmasının ardından Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi ve yasalaşması öngörülüyor.

Memurlar ne zaman zamlı maaş alacak

Milyonlarca memur ve emekli, temmuz ayında yapılacak zamlı maaşlarını merakla bekliyor. 3 Temmuz'dan itibaren geçerli olan yeni maaşlar, 15 Temmuz itibarıyla hesaplara yatmaya başlayacak. Yapılan düzenlemelerle birlikte, 22,5 milyon vatandaşın geliri artacak.

4 milyon memur, zamlı maaşlarını 15 Temmuz'da hesaplarında görebilecek. Ayrıca, 1-14 Temmuz dönemini kapsayan maaş farkı da, 15 Temmuz itibarıyla maaşlarla birlikte ödenecek.

Emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu

İşte, 2025 Temmuz ayı memur ve emekli maaş zam oranıyla hesaplanan yeni maaşlar…

Hizmetli 15/1 eski maaş 41.120,00 yeni maaş 47.522,38

Memur (Lise) 12/1 eski maaş 42.881,55 yeni maaş 49.558,21

Memur (Lise ) 3/1 eski maaş 45.842,94 yeni maaş 52.980,69

Memur (Lisans) 1/4 eski maaş 47.806,04yeni maaş 55.249,45

Hemşire 8/1 eski maaş 50.449,54yeni maaş 58.304,54

Hemşire 4/1 eski maaş 55.212,30yeni maaş 63.808,86

Öğretmen 1/4 eski maaş 50.271,08yeni maaş 58.098,28

Öğretmen 8/1 eski maaş 47.053,15yeni maaş 54.379,32

Mühendis 8/1 eski maaş 59.277,93yeni maaş 68.507,51

Mühendis 1/4 eski maaş 64.972,05yeni maaş 75.088,20

Tekniker 9/1 eski maaş 47.443,54yeni maaş 54.830,50

Tekniker 2/4 eski maaş 53.539,20yeni maaş 61.875,25

Teknisyen 9/1 eski maaş 44.649,46yeni maaş 51.601,38

Teknisyen 3/4 eski maaş 48.631,44 yeni maaş 56.203,36

Veteriner hekim 1/4 eski maaş 64.637,43yeni maaş 74.701,48

Veteriner Hekim 8/1 eski maaş 59.726,32yeni maaş 69.025,71

İmam-Hatip 1/4 eski maaş 48.241,05yeni maaş 55.752,18

İmam-Hatip 8/1 eski maaş 46.506,60yeni maaş 53.747,68

Araştırma Görevlisi 7/1 eski maaş 61.179,69yeni maaş 70.705,37

Şef 4/1 eski maaş 49.367,60yeni maaş 57.054,14

Şef 1/4 eski maaş 51.531,48yeni maaş 59.554,93

Profesör 1/4 eski maaş 93.487,25 yeni maaş 108.043,22

Şube Müdürü/Müdür 4/1 eski maaş 56.550,78 yeni maaş 65.355,74

Şube Müdürü/Müdür 1/4 eski maaş 63.633,57 yeni maaş 73.541,32

En düşük memur emeklisi eski maaş 19.570,00 yeni maaş 22.617,05