TÜİK enflasyon farkı Bağ-Kur ve SSK EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU | Memur ve emeklinin alacağı zam oranı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz 2025 tarihinde yaptığı açıklama ile memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranını duyurdu. Bu veriler, ekonomi çevrelerinde ve milyonlarca vatandaş tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Peki, memur maaşına ne kadar zam yapılacak, emekli maaşı ne kadar oldu? Maaşlara yapılan zam oranı nasıl hesaplanır? İşte, merak edilen tüm detaylar…

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Haziran 2025 itibarıyla enflasyon oranı, aylık %1,37 artarken, yıllık enflasyon ise %35,05 olarak gerçekleşti.

Enflasyon verileriyle birlikte, işçi ve emekli maaşlarına yapılacak zammın oranları da netleşti. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına %15,57 oranında zam yapılacakken, SGK, Bağ-Kur, tarım emeklisi ile dul ve yetimlerin alacağı maaş zammı oranı ise %16,67 olarak belirlendi.

Memur ve emeklinin alacağı zam oranı ne kadar

MAAŞ ZAM ORANI NASIL HESAPLANIR?

Maaş zam oranı, enflasyon farkı ve yasal düzenlemeler dikkate alınarak hesaplanır. Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin maaş artışı, genellikle TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve enflasyon oranlarına dayalı olarak belirlenir.

Hesaplama şu şekilde yapılır:

Yıllık Enflasyon Oranı: Yıllık enflasyon, bir yıl boyunca fiyatların ne kadar arttığını gösterir. Bu oran, maaş zammının temelini oluşturur.

TÜFE Değişimi: TÜİK tarafından açıklanan TÜFE değişim oranı, maaş artışında dikkate alınan en önemli veridir.

Enflasyon Farkı: Maaş artışının belirlenmesinde, enflasyon oranının, yıllık maaş artış oranından fazla olup olmadığına bakılır. Eğer enflasyon oranı artarsa, maaş zammı, enflasyon farkını dengelemek için artırılır.

Zam Hesaplaması: Yıllık enflasyon farkı maaşın üzerine eklenir ve yeni maaş tutarı hesaplanır.

BAĞ-KUR VE SSK EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU!



Bağ-Kur ve SSK emekli zammı hesaplama tablosu örneği

Not: Maaş artışı, yıllık enflasyon oranı ve emekli maaşındaki değişiklikler dikkate alınarak yapılır. Ayrıca, her yıl yapılan yasal düzenlemelere bağlı olarak, enflasyon farkı maaş artışı hesaplamasında etkili olmaktadır.