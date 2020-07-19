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TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: "Hayvan satış yerleri düzenlemesini takdir ediyoruz"

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, hayvan toplama ve satış yerlerine yönelik yapılan düzenlemeye ilişkin, "Yetiştiricimiz için insani şartlarda bir ortam sağlamayı hedefleyen hayvan satış yerleriyle ilgili düzenlemeyi çok yerinde...

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik:
19.07.2020 16:25 | Son Güncelleme: 19.07.2020 16:28

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, hayvan toplama ve satış yerlerine yönelik yapılan düzenlemeye ilişkin, "Yetiştiricimiz için insani şartlarda bir ortam sağlamayı hedefleyen hayvan satış yerleriyle ilgili düzenlemeyi çok yerinde buluyor ve takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren "Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin" Türkiye'nin önemli bir sorununa daha çözüm getirdiğini belirtti.

Söz konusu düzenlemeyle hayvan satış yerlerine otel konforunda bir ortam getirilmesinin amaçlandığına işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

"Yetiştiricimiz için insani şartlarda bir ortam sağlamayı hedefleyen hayvan satış yerleriyle ilgili düzenlemeyi çok yerinde buluyor ve takdir ediyoruz. Tertemiz, hijyen şartları sağlanmış, kaba yem, kesif yem, su, gübre ve hayvansal atık depoları bulunan, yeterli kapalı ve açık alanları olan, ısı ve iklimlendirme merkezi bulunan, hayvanların gece rahat konaklamasına imkan veren düzenlemeyle yetiştiricimiz içi rahat bir şekilde hayvan toplama ve satış yerlerini kullanacaktır."

Çelik, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin hayata geçirdiği birçok ilkten biri olan düzenleme sayesinde, yetiştiricilerin Kurban Bayramı'nı daha güzel bir ortamda geçireceğini vurgulayarak, Avrupa standartlarına uygun ve birçok ülkeye de örnek olacak hizmetinden dolayı Bakan Pakdemirli'ye teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA

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