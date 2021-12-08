TÜDKİYEB Başkanı Çelik: "Üreten çiftçilerimize Bağ-Kur prim desteği sağlanmalı"

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, çiftçilerin Bağ-Kur primlerini ödemede güçlük çektiğini ve bu konuda destek sağlanması gerektiğini bildirdi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, girdi fiyatlarının yüksekliği, kuraklık ve son iki yıldır yaşanılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gibi nedenlerle çiftçilerin çok zor şartlarda üretim yaptığını ifade etti.

Söz konusu koşullara bağlı olarak çoğu zaman emeklerinin karşılığını alamamaları nedeniyle çiftçi sayısının giderek azaldığına işaret eden Çelik, bu durumun tarımsal üretim açısından sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

Çelik, Bağ-Kur primlerinin çiftçiler için ödenemez duruma geldiğini belirterek şunları kaydetti:

"Çiftçi ve üreticilerimizin sosyal güvenlik kapsamına alınması çok önemli bir reform olmakla birlikte bugün gelinen noktada çiftçi ve üreticilerimiz Bağ-Kur primlerini ödemekte zorlanmaktadır. Üreten çiftçilerimize Bağ-Kur prim desteği sağlanmalıdır. Bağ-Kur primleri son iki yıldaki olağanüstü şartlar göz önüne alınarak bir defaya mahsus olmak üzere devlet tarafından karşılanmalıdır."

AA / Enes Duran - Ekonomi Haberleri

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