TSSF, en çok temsil eden spor federasyon arasında yer aldı

TSSF'nin 23 üyesi, sualtı sporlarına yön veren uluslararası spor federasyonlarında aldığı 31 yeni görevle dünya sualtı sporlarının yönetiminde Türkiye'yi en etkili ve söz sahibi ülkelerden biri konumuna getirdi.

Uluslararası Avrupa Cankurtarma Federasyonu (ILSE) ve Uluslararası Cankurtarma Federasyonu (ILS)'nin yönetim organları, yapılan seçimlerle yeniden belirlendi.TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, Uluslararası Avrupa Cankurtarma Federasyonu (ILSE) Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ve Uluslararası Cankurtarma Federasyonu (ILS)'nin Avrupa Bölgesi Yönetim Kurulu'nun 3. yedek üyeliğine seçildi. Dünya Sualtı Sporları Konderasyonu (CMAS)'ta halen görev yapan TSSF üyelerinin yanı sıra yeni görevlendirmelerde TSSF'nin önerdiği üyeler, hukukçular, antrenörler ve milli sporculardan oluşan isimler ILSE ve ILS'nin yönetim kurulu, komisyon ve komite üyeliklerine getirildiler. TSSF, bu başarısıyla ülkemizdeki federasyonlar arasında uluslararası düzeyde Türkiye'yi en fazla sayıda yönetici, spor adamıyla ve 31 görevlendirmeyle temsil eden federasyon oldu. 11 ayrı sualtı sporu dalının birçoğunda üst üste uluslararası şampiyonluklar ve madalyalar kazanan, her yıl ortalama 3 uluslararası yarışmaya ev sahipliği yapan, ortalama 10 uluslararası şampiyonaya katılan TSSF, sualtı sporlarındaki bu başarılarının yanı sıra Türkiye'yi, dünya sualtı sporlarının kaderini belirleyen söz sahibi ülkelerden biri konumuna getirdi.

TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen yaptığı açıklamada, "Dünya sualtı sporlarına yön veren üç büyük uluslararası sualtı sporları federasyonunda ülkemizi 23 üye, 31 görevlendirme ile temsil ediyor olmanın gerçekten gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sualtı topluluğu üyelerimiz birçok dünya ve Avrupa şampiyonluklarına imza atıyor. Yakaladığımız uluslararası standartlar, başarı, bilgi ve tecrübemizi artık dünya sualtı sporlarına yön vermek için paylaşacağız. Uluslararası spor federasyonlarında ülkemizi en fazla sayıda kadro ve görevlendirmeyle temsil eden federasyon olduk. Uluslararası federasyonlarda yeni görevlerine başlayan değerli yönetici, antröner ve sporcumuza başarılar diliyorum, tebrik ediyorum kendilerini. Ülkemiz adına gurur verici bir gelişme" dedi.

TSSF'NİN CMAS, ILSE VE ILS'DE GÖREV YAPAN ÜYELERİ

DÜNYA SUALTI SPORLARI KONFEDERASYONU (CMAS)

Prof. Dr. Şahin ÖZEN (TSSF Başkanı)CMAS Bilimsel Komisyon Doğayı Koruma Üyesi

Alp Mustafa GÜNAYCMAS Engelli Komisyon Üyesi

Bülent ÇAVAŞCMAS Bilimsel Komisyon Genel Sekreteri

Hakan ÖNİZCMAS Bilimsel Komisyon Sualtı Kültürel Miras Üyesi

Prof. Dr. Levent CAVASCMAS Bilimsel Komisyon Doğayı Koruma Üyesi

Mehmet Baki YOKEŞCMAS Bilimsel Komisyon Doğayı Koruma Üyesi

Bayram ÖZTÜRKCMAS Bilimsel Komisyon Doğayı Koruma Üyesi

Prof. Dr. Şamil AKTAŞCMAS Sağlık Komisyon Üyesi

Selin Gamze SÜMENCMAS Sağlık Komisyon Üyesi

Akın Savaş TOKLUCMAS Sağlık Komisyon Üyesi

Orhan ÖLÇÜCÜOĞLUCMAS Apnea Komisyon Üyesi

Kerim SABUNCUOĞLU (TSSF Sualtı Görüntüleme Komisyon Üyesi)CMAS Sualtı Görüntüleme Komisyon Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Asım DUMLU (TSSF Sualtı Görüntüleme Teknik Kurul Bşk.)CMAS Sualtı Görüntüleme Üyesi

Prof. Dr. Levent ÇAVAŞCMAS Sualtı Ragbisi Komisyon Başkanı

Tarkan LALELİ (TSSF Sualtı Ragbisi Teknik Kurul Bşk.)CMAS Sualtı Rabisi Komisyon Üyesi

Cem ÖZKARACALARCMAS Zıpkınla Balık Avlama Komisyon Üyesi

Özgür ALEMDAR (TSSF Paletli Yüzme Teknik Kurul Bşk.)CMAS Paletli Yüzme Komisyon Üyesi

AVRUPA ULUSLARARASI CANKURTARMA FEDERASYONU (ILSE)

Prof. Dr. Şahin ÖZEN (TSSF Başkanı)ILSE Yönetim Kurulu Üyesi

Av. Feyzi BOZDOĞAN (TSSF Hukuk Kurulu Üyesi)ILSE Hukuk Danışmanı

Adnan BÜYÜK ( TSSF Sualtı Görüntüleme Teknik Kurul Üyesi)ILSE Yönetim ve İdari Komisyon Üyesi

Yrd. Doç. Dr. İrfan GÜLMEZ (TSSF Antröner Eğitim Kurul Bşk.)ILSE Spor Komisyon Üyesi

Hayrettin Hayri TOKMAKÇI (TSSF Sualtı Ragbisi Teknik Kurul Üyesi)ILSE Boğulmayı Önleme Komisyonu Üyesi

Bedri SİNCARILSE Kurtarma Komisyonu Üyesi

ULUSLARARASI CANKURTARMA FEDERASYONU (ILS)

Semih YILMAZ (TSSF Antröner Eğitim Kurulu Üyesi)ILS İş Komisyonuve Risk Yönetimi Komite Üyesi

Yrd. Doç. Dr. İrfan GÜLMEZ (TSSF Antrenör Eğitim Kurul Bşk.)ILS Cankurtarma Spor Komisyonuve Spor Eğitim Komitesi Üyesi

Hayrettin Hayri TOKMAKÇI (TSSF Sualtı Ragbisi Teknik Kurul Üyesi)Cankurtarma Sporunun Geleceği Komitesi Üyesi

Adnan BÜYÜKCankurtarma Spor Teknik Komitesi ve Çoklu Oyun Sporları Komite Üyesi

Bedri SİNCARİş Komisyonu Üyesi

Kaynak: Bültenler