TSK, Afrin'deki YPG/PKK Mevzilerine Füze ve Top Mermileri Yağdırdı

Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgilere göre, Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te akşam saatlerinde sınır birliklerinde konuşlu Fırtına obüs topları ve çok namlulu roketatarlar ile Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesindeki PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile PYD mevzilerine 20'ye yakın atış gerçekleştirildi.

Top atışlarının sesi Kilis kent merkezinden de duyuldu.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA DA VURULMUŞTU

YPG/PKK'lı teröristler, geçtiğimiz hafta da Türkiye'ye tacis ateşinde bulunmuş, Türk topçusu misliyle karşılık vermişti.

TÜRKİYE'NİN MÜDAHALESİ BEKLENİYOR

Afrin'e TSK tarafından müdahale edileceği haberleri uzun zamandır dillendirilirken, son iddialara göre 4-5 Temmuz'da Astana'da yapılacak Suriye toplantısından sonra operasyonun gündeme gelebilir.