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TSB'den mesaj: Hasar ödemeleri hızla yapılacak

Sektör olarak hasar anında sigortalıların yanında olmanın en büyük sorumlulukları olduğunu belirten TSB Başkanı Benli, "Hasar ödemelerinin en kısa zamanda sigortalılarımıza ulaşmasını sağlayacağız" dedi.

25.01.2020 21:11 | Son Güncelleme: 25.01.2020 21:21
TSB'den mesaj: Hasar ödemeleri hızla yapılacak

Sektör olarak hasar anında sigortalıların yanında olmanın en büyük sorumlulukları olduğunu belirten TSB Başkanı Benli, "Hasar ödemelerinin en kısa zamanda sigortalılarımıza ulaşmasını sağlayacağız" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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