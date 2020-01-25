TSB'den mesaj: Hasar ödemeleri hızla yapılacak
Sektör olarak hasar anında sigortalıların yanında olmanın en büyük sorumlulukları olduğunu belirten TSB Başkanı Benli, "Hasar ödemelerinin en kısa zamanda sigortalılarımıza ulaşmasını sağlayacağız" dedi.
25.01.2020 21:11 | Son Güncelleme: 25.01.2020 21:21
Sektör olarak hasar anında sigortalıların yanında olmanın en büyük sorumlulukları olduğunu belirten TSB Başkanı Benli, "Hasar ödemelerinin en kısa zamanda sigortalılarımıza ulaşmasını sağlayacağız" dedi.
Kaynak: Dunya.com