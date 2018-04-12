Trump: Suriye'ye Müdahale Çok Yakın ya da Çok Uzak Olabilir

Dün attığı twitlerle Şam yakınlarında hükümetin bir kimyasal saldırı yaptığı iddiaları üzerine Suriye'ye misilleme olarak bir askeri müdahale uyarısı yapıyor görünen ABD Başkanı Donald Trump, bugün sosyal medyada daha muğlak ifadeler kullandı.

Trump dün dünyayı alarma geçiren twitlerinde "Füzeler gelecek" demişti. Bugünkü mesajında ise "Hiç bir zaman Suriye'ye bir saldırının ne zaman gerçekleşeceğini söylemedim. Çok yakında olabileceği gibi hiç yakında da olmayabilir!" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı daha sonra "Her halukarda, benim yönetimim altında Amerika Birleşik Devletleri bölgeyi IŞİD'den kurtarma konusunda büyük bir iş yapmıştır. Neden 'Teşekkürler Amerika' diyen yok?" diye sürdürdü.

Başkan Trump twitleriyle dünya diplomasisini hareketlendirirken, ABD yetkilileri Suriye'deki kimyasal saldırı iddialarına nasıl bir tepki gösterileceği konusunda temkinli bir dil kullanıyor ve "bütün seçenekleri değerlendirdiklerini" söylüyorlar.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, gazetecilere askeri müdahale konusunda nihai bir karar alınmadığını söyledi, fakat ABD'nin kesin kabul ettiği iddialardan Rusya ve Suriye hükümetini sorumlu tuttuğunu kaydetti.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi bugün gündeminde bu konuyla toplanacak. İngiltere'de de Başbakan Theresa May kabineyi yine bu konuyla ilgili toplantıya çağırdı. Rusya: Suriye'ye saldırılırsa cevap veririz

Batılı liderler misilleme ihtimallerine hazırlanıyor görünürken Rusya yetkilileri de müttefiki Suriye'ye yenilik bir saldırıya cevap vereceği uyarısında bulundu.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov bugün Suriye'ye herhangi bir askeri müdahalenin büyük tehlikeler taşıdığını vurguladı.

Rusya devlet televizyonuna telefonla bağlanan Kremlin sözcüsü Peskov, "Rusya Washington'dan gelen açıklamaları izliyor. Biz hala Suriye'de gerilimi tırmandıracak tüm adımlardan kaçınmanın hayati önem taşıdığına inanıyoruz. Bunun Suriye'de bir anlaşma sağlanması süreci üzerinde çok yıkıcı bir etkisi olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

İran yetkilileri de dün yaptıkları açıklamalarda Suriye hükümetinin yanında oldukları mesajını vermişlerdi. Esad'dan yeni uyarı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan da bugün yeni bir uyarı geldi.



Esad, savaş alanında kazandıkları her bir zaferden sonra, dengeleri yeniden değiştirmeyi amaçlayan Batılı ülkelerin seslerinin yükseldiğini ve faaliyetlerinin yoğunlaştığını söyledi.

Bugün İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in dış politika danışmanı Ali Ekber Velayeti ile görüşmesi sırasında açıklama yapan Esad "Bu sesler, ve her türlü muhtemel eylem sadece bölgedeki istikrarsızlığı daha da artırmaya yarayacaktır" diye konuştu.

'Suriye Duma'ya bayrak çekti'

Diplomatik planda bu gelişmeler olurken Rus haber ajanslarına göre Suriye silahlı kuvvetleri kimyasal saldırı iddialarına konu olan Duma kasabasını tamamen ele geçirdi ve uzun süre isyancıların kalesi konumundaki Doğu Guta'nın son bölgesini de denetimi altına almış oldu.

Bu haber bugün Rus haber ajansları tarafından "Devlet Başkanı Beşar Esad'ın büyük başarısının taçlanması" olarak sunuldu. Ancak bu haber henüz başka kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

Rus RIA haber ajansı isyancılar ve aileleri de dahil yaklaşık 40 bin kişinin Duma'dan ayrılarak yapılan anlaşma gereğinde hükümetin denetiminde olmayan bölgelede geçmekte olduğunu bildirdi.

Doğu Guta'daki bir askeri yetkili Duma'dan tahliyelerin bugün tamamlanacağını kaydetti.

Reuters ajansının ulaştığı bir görgü tanığı Rus bayraklı yedi araç ve askeri polisin otobüslerle tahliye olanların geçişlerini kontrol ettiğini bildiriyor.

Hükümet karşıtlarına ait Orient TV kanalı da Türkiye yanlısı grupların kontrolündeki el Bab kasabasına bazı otobüslerin ulaştığını gösterdi.