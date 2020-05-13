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Trans yağ sınırlaması yasallaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, gıdalardaki trans yağ içeriğini yüzde 2 oranında sınırlayan yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Trans yağ sınırlaması yasallaştı
13.05.2020 09:57 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:05

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, gıdalardaki trans yağ içeriğini yüzde 2 oranında sınırlayan yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye margarin sektörünün MÜMSAD öncülüğünde, 2007 yılında hiçbir yasal zorunluluk yokken trans yağ seviyesini yüzde 1'in altına çektiğini söyleyen MÜMSAD Genel Koordinatörü Ebru Akdağ, düzenlemeyi en başından itibaren desteklediklerini ve sürecin hızlanması için görüşlerini bildirdiklerini vurguladı. Akdağ, "Trans yağ yönetmeliği ile halk sağlığı adına önemli bir adım atıldı" dedi.

Halk sağlığı ve Türkiye gıda sektörü için son derece önemli olan, gıdalarda yer alan trans yağ ile ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmeliğe göre, perakende işletmelere arz edilen gıdalar ile son tüketiciye sunulan gıdalarda trans yağ miktarı toplam yağın 100 gramında güvenli kabul edilen oran olan 2 gramı geçemeyecek. Konuyla ilgili görüşlerini bildiren Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği (MÜMSAD) Genel Koordinatörü Ebru Akdağ, Türkiye margarin sektörünün gıdalardaki trans yağın azaltılması konusunda dünyada öncü olduğunu vurguladı.

"Margarinlerde trans yağ bulunmuyor"

Türkiye'de herhangi bir yasal zorunluluk ya da yaptırım yokken margarin sektörünün gönüllü olarak üretimde yaptığı büyük yatırımlar ve Ar-Ge çalışmaları sonucu bir dönüşüm başlattığını söyleyen Ebru Akdağ, "Türkiye'de MÜMSAD'a bağlı firmaların ürettiği margarinlerde trans yağ bilimsel olarak yok kabul edilen yüzde 1 limitinin de altında bulunuyor. Ülkemiz endüstriyel trans yağların elimine edilmesinde ABD'den 11, Kanada'dan 13, AB'den 14 yıl ileride" şeklinde konuştu.

"Regülasyonla birlikte tüm gıda sektörü trans yağdan arınacak"

Gıdalardaki trans yağ seviyesini sınırlayan düzenlemeyi en başından itibaren desteklediklerini sözlerine ekleyen Akdağ, "Sürecin hızlanması için her fırsatta görüşlerimizi bildirdik ve trans yağ konusunda farkındalık oluşturmak için birçok çalıştaya katıldık. Ayrıca trans yağın zararları konusunda görüşlerimizi bildirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu'na davet edildik. Bu davette trans yağın sağlığa olan etkileri üzerine detaylı sunumlarımızı gerçekleştirdik. Alınması gereken önlemler konusunda da fikirlerimizi paylaştık. Böylesine önemli bir sürece olan katkılarımızdan son derece gururluyuz" şeklinde konuştu.

"Halk sağlığı adına atılmış önemli bir adım"

Akdağ, "Regülasyonlarla birlikte tüm gıda sektörü trans yağdan arınacak ve Türkiye gıda sektörü, trans yağ konusundaki dünyada öncü konumumu yasal düzenlemeyle netleştirecek. Biz de uzun süredir bu yönetmeliği heyecanla bekliyorduk ve yönetmeliğin çıkmasından son derece mutluyuz. Yönetmelikle birlikte ülke olarak halk sağlığı adına da önemli bir adım attık. Sağlıklı nesiller için son derece önemli bir gelişme olacak. Ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) tüm gıda ürünlerinde trans yağ limitinin yüzde 2'ye indirilmesi için 2023 hedefini koymasıyla birlikte, Türkiye bu hedefi birçok dünya ülkesinden önce gerçekleştirmiş oldu. Ayrıca margarin sektörü olarak bu hedefi de 16 yıl önce yerine getirerek, dünyada örneğine az rastlanır bir başarı hikayesine de imza atmış olduk" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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