Trakya Üniversitesi sporda geleceğin yıldızlarını belirledi

10.09.2019 10:25

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları tamamlandı.



75. Yıl Spor Salonu'nda başlayan özel yetenek sınavlarına 1459 aday başvurdu. Test bataryalarında kadın adayların basketbol seçmeleriyle başlayan özel yetenek sınavlarında adaylar, yüksekokula yerleşecek 270 kişi arasına girebilmek için kıyasıya mücadele verdiler.



01 Eylül 2019'da sona eren sınavın ilk gününde adaylar basketbol, voleybol, hentbol, badminton, yüzme ve güreş branşlarında yeteneklerini sergilerken diğer günlerde futbol, judo, tenis ve atletizm dallarında yarıştı. Adayların bu zorlu parkur sınavları kamerayla kayıt alınarak diğer adaylar tarafından canlı olarak takip edildi.



27 Ağustos-01 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen sınavlarda adaylar, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon bölümlerine yerleşebilmek için akademisyenlerimizin hakem, gözlemci ve sınav komisyonu olarak görev aldığı zorlu yetenek sınavlarında ter dökerken 80 kadın, 130 erkek sporcu kontenjanının yanı sıra milli ve engelli sporculara da ayrı bir kontenjan açıldı.



Tarihi Kırkpınar Güreşlerinde, son üç yıl içerisinde Deste Boy (büyük, orta, küçük) ve üzerinde ilk 3 sıraya giren yağlı güreşçilere de özel kontenjanın belirlendiği özel yetenek sınavlarında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 50, Antrenörlük Eğitimi Bölümü birinci öğretim 50, ikinci öğretim 50, Spor Yöneticiliği birinci öğretim 50, ikinci öğretim 50 ve Rekreasyon Bölümü için 30 kontenjan ilan edildi.



Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavları, öğrenci adaylarından da yoğun ilgi gördü. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında 270 kontenjanı bulunan Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümleri için Türkiye'nin farklı illerinden toplam 1459 aday, online kayıt olarak kontenjanlara müracaat etti. Bu sayı ile Kırkpınar BESYO bu tercih edilme oranıyla, bir önceki yılın rekorunu da kırmış oldu.



Özel Yetenek Sınavı sonuçları, adayların yerleştirme puanlarına göre asil ve yedek listeler ile başvuru yapan her adayın sınav sisteminden aldığı ayrıntılı puanlar genel liste olarak BESYO ve Üniversite internet sitesinden açıklanacak. Kazanan adayların kesin kayıt tarihleri ise 9-13 Eylül 2019 olarak belirlendi.



Bu yıl 26'ncısı düzenlenen ve geleceğini spor alanında şekillendirmek isteyen öğrenci adaylarının başvurduğu sınavlarda hakkında bir açıklama yapan Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hakan Tuna "Geçen yıllardaki sınavların deneyimine sahip olan yüksekokulumuz öğretim elemanları bugüne kadar atletik ve sportif yetenek temelli olan sınav sistemini, objektifliği yüksek seviyede başarıyla gerçekleştirmiştir. Bu durum ülkemizin spor bilimleri fakülteleri, beden eğitimi ve spor yüksekokulları arasında örnek olarak gösterilmektedir. Üniversitemiz, 2019-2020 giriş sınavlarıyla Yükseköğretim Kurulunun 2000'li yılların ideal beden eğitimi ve spor öğretmenlerini, antrenörlerini, spor yöneticilerini ve rekreasyon eğitmenlerini yetiştirmeye yönelik hedeflerine paralel, branşlara özgü sportif eğitimi olan ve atletik performansı üst seviyelerde tutup, ortaöğrenim aşamasında belli bir başarıya sahip olan öğrencilere kontenjan dahilinde yükseköğretim olanağı sunmaktadır. Kırkpınar BESYO olarak öğrenciler tarafından çok tercih ediliyoruz. Bu seneki yetenek sınavlarımıza da yüksek katılım sağlandı. Geçen sene 800'lerde olan rakam bu sene 1459'lara ulaştı. Geçen seneye göre baktığımızda bu yıl rekor bir katılım var. 1459 öğrencinin 370'e yakınını kadın adaylar oluşturuyor. Bir ay önce yabancı uyruklu öğrencilerin sınavı oldu. Orada da yaklaşık 40 öğrenciyi Üniversitemize kabul ettik. Bizim milli sporcu kontenjanımız ve Deste Boy'dan itibaren Kırkpınar güreşçisi kontenjanımız da var. Fakat tüm sporcularımız YKS'den 150 puan barajını aşmak zorunda. Diğer üniversitelerden farkımız, 150 alıp burada sınava girdiklerinde derecelerine göre okula alınıyorlar. İlk sınavlarımız kadın öğrencileri adaylarımızın basketbol branşıyla başladı. Objektif bir şekilde sınavları gerçekleştiriyoruz" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA