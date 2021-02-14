Trakya'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
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Trakya'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

14.02.2021 12:34 | Son Güncelleme: 14.02.2021 12:38

Trakya'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisi sürdürüyor.

Trakya'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisi sürdürüyor.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da tipi şeklindeki kar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Edirne'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece olduğu kentte kar yağışının yarına kadar devam etmesi bekleniyor.

Kar yağışı başta Selimiye Camisi ve tarihi köprüler olmak üzere kültürel varlıkların içinde olduğu, seyre doyulmaz manzaralar oluşturdu.

İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri tuzlama ve kar kürüme çalışmalarını sürdürüyor.

Özel İdare ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kapalı köy yolu bulunmuyor.

Kırklareli ve Tekirdağ'da kar etkili oluyor

Kar yağışı ve tipi Kırklareli'nde de etkisini arttırdı.

Kent merkezi beyaza bürünürken kar kalınlığı Demirköy ilçesinde 7, Kofçaz ilçesinde 5 santimetre ölçüldü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü kentte süs havuzları da buz tuttu.

İl Özel İdare ve belediye ekipleri, bazı bölgelerde tedbir amaçlı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ da ise kar yağışı nedeniyle Uçmakdere-Şarköy yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

Karayolları ve belediye ekipleri, bazı bölgelerde tedbir amaçlı tuzlama çalışmaları yapıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışının yarına kadar etkili olmasını öngörüyor.

Trakya'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Trakya'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Trakya'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Trakya'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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