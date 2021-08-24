Traktör takla attı: 1 yaralı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör takla attı, 1 kişi yaralandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör takla attı, 1 kişi yaralandı.

Kaza Düzce'nin Cumayeri ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Dokuz Değirmen Köyü'nde ki tarlasından evine giden E. Ş. idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı ile bölgeye çağırılan sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralı sürücü E. Ş.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı