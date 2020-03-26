Trafik ışıklarıyla "evde kal" çağrısı Sivas'ta trafik ışıklarıyla vatandaşlara "evde kal" çağrısı yapıldı.

Sivas'ta trafik ışıklarıyla vatandaşlara "evde kal" çağrısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara yaptığı "evde kal" çağrılarına destekler sürüyor.

Sivas Belediyesi ekipleri, koronavirüsle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla trafik sinyalizasyon sistemindeki kırmızı ışıklara "Evde kal" yazısı yerleştirerek, bu çağrıya destek verdi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Çin'den tüm dünyaya yayılan koronavirüsle ilgili Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan mücadeleye, biz de yerel yönetimler olarak etkin şekilde katılıyoruz. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı gibi bu durumda en büyük tedbir evde kalarak, sosyal mesafeyi koruyarak herkesin kendi izolasyonunu sağlamasıdır. Tehlikenin ciddi olduğunu kavrayarak alınan her türlü tedbire uymamız gerekiyor. Bizler de sürecin başladığı andan itibaren bakanlıklarımızın yönlendirilmesiyle ilimizdeki tüm tedbirleri aldık."

Hemşehrilerine evde kalmaları tavsiyesinde bulunan Bilgin, "Biz de Ulaştırma Müdürlüğümüzle yaptığımız çalışmada kırmızı ışıkta 'evde kal' yazısının yanmasıyla farkındalık oluşturmak istedik." dedi.

Kaynak: AA