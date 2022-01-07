Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Ligin ilk yarısını 46 puanla lider tamamlayan bordo-mavililer, ikinci yarıya kendi sahası ve taraftarı önünde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u yenerek başlamayı hedefliyor. Sahasında bu sezon 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Karadeniz ekibi, iç sahadaki yenilmezliğini sürdürerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor. Peki Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı 11'i belli oldu mu? Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'ler kimler? Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LER BELLİ OLDU MU?

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı ilk 11'ler henüz beli olmadı.

TRABZONSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER KİMLER?

Trabzonspor : Peres, Hüseyin, Denswil, İsmail, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, A.Ömür, Nwakaeme, Cornelius

Yeni Malatyaspor : Ertaç, Muhammed Sarıkaya, Semih, Sadık, Hafez, Ndong, Mallan, Aabid, Mustafa, Chouiar, Adem

TRABZONSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı 7 Ocak Cuma günü saat 20:00'da Medical Park Stadı'nda oynanacak.

TRABZONSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı 7 Ocak Cuma günü saat 20:00'da Medical Park Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

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