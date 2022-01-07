Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı 11'i belli oldu mu? Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'ler kimler?
Trabzonspor, bugün Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta ve sezonun ikinci yarısının açılış maçı olan Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı spor severlerin yakın takibinde. Peki Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı 11'i belli oldu mu? Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'ler kimler? Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Ligin ilk yarısını 46 puanla lider tamamlayan bordo-mavililer, ikinci yarıya kendi sahası ve taraftarı önünde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u yenerek başlamayı hedefliyor. Sahasında bu sezon 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Karadeniz ekibi, iç sahadaki yenilmezliğini sürdürerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor. Peki Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı 11'i belli oldu mu? Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'ler kimler? Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı ilk 11'ler henüz beli olmadı.
Trabzonspor : Peres, Hüseyin, Denswil, İsmail, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, A.Ömür, Nwakaeme, Cornelius
Yeni Malatyaspor : Ertaç, Muhammed Sarıkaya, Semih, Sadık, Hafez, Ndong, Mallan, Aabid, Mustafa, Chouiar, Adem
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı 7 Ocak Cuma günü saat 20:00'da Medical Park Stadı'nda oynanacak.
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı 7 Ocak Cuma günü saat 20:00'da Medical Park Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
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