Trabzonspor ve Giresunspor 45 yıl sonra Trabzon'da karşılaşacak - Haberler Spor
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Trabzonspor ve Giresunspor 45 yıl sonra Trabzon'da karşılaşacak

Trabzonspor ve Giresunspor 45 yıl sonra Trabzon'da karşılaşacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta Karadeniz derbisine sahne olacak.

TRABZON (İHA) - Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta Karadeniz derbisine sahne olacak. Lider Trabzonspor, 45 yıl sonra komşusu Giresunspor'u Trabzon'da ağırlayacak.

Süper Lig'in 22. haftasında 19 Ocak Çarşamba günü saat 20: 00'de Trabzonspor evinde Giresunspor ile karşılaşacak. İki takım arasında ligde oynanan 7 maçta bordo-mavililerin 3, GZT Giresunspor'un ise 1 galibiyeti bulunuyor. 3 maçta ise taraflar bir birlerine üstünlük kuramadı. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 8, Giresunspor ise 5 gol attı.

Trabzonspor evinde rakibine yenilmedi

İki takım arasında Trabzon'da oynanan 3 maçta bordo-mavililer rakibine yenilmedi. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. İki takım arasında sezon başında oynanan maçı ise Trabzonspor, deplasmanda 1-0 kazanmıştı.

Giresunspor 45 yıl sonra Trabzon'a geliyor

İki takım arasında ligin ikinci devresinde 22 Mayıs 1977'de Trabzon'da oynanan son karşılaşmadan Trabzon ekibi, Hüseyin Tok ve Ahmet Ceyhan'ın golleriyle 2-0 galip ayrılmıştı. 1976-1977 sezonu sonunda Trabzonspor şampiyon olmuş, Giresunspor ise küme düşmüştü. Bu sezonun ardından Giresunspor tam 45 sene sonra Trabzon deplasmanında boy gösterecek. - TRABZON

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