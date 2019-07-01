Trabzonspor'un yeni transferi Mikel kampa gecikmeli gelecek

Ülkesinin milli takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Trabzonspor'un Nijeryalı yeni transferi John Mikel Obi, bordo-mavili takımın kampına gecikmeli olarak katılacak.

Trabzonspor'un gece yarısı transferini resmen duyurduğu John Mikel Obi, takımın yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği kamplara sonradan dahil olacak. Ülkesinin milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ve ekiple son 16 turuna kalan Mikel, bu turda elenmeleri durumunda en erken 6 Temmuz'da oynanacak maçın ardından yeni takımının Trabzon'daki birinci etap çalışmalarına katılabilecek.

FİNALE KALIRSA İLK ETAP KAMPINI KAÇIRACAK

Nijerya'nın son 16 turunda başarılı olması durumunda gelişi 10-11 Temmuz tarihlerinde oynanacak yarı final karşılaşmasından sonraya kalacak olan 32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükselmeleri durumunda ise bordo-mavili takımın Trabzon'da yapacağı ilk etap kampını kaçıracak. Nijerya A Milli Takımı'nın kupada final oynaması durumunda Mikel, 19 Temmuz'daki final maçının ardından Trabzonspor'un 20-30 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Linz şehrinde yapacağı ikinci etap kamp çalışmalarına yetişebilecek.

KULÜPTEN MİKEL TRANSFERİ İÇİN TEŞEKKÜR

Bu arada, Trabzonspor Kulübü, John Obi Mikel'in transferindeki gayretleri nedeniyle Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Mısır İskenderiye Başkonsolosu Ali Emre Özen, Muavin Konsolosu Kemal Feyiz ve futbolcuları Ogenyi Onazi için teşekkür mesajı yayınladı.

HALİL ISRARI SÜRÜYOR

Diğer taraftan, forvet transferi konusunda Hollanda'nın Sparta Rotterdam ekibinde forma giyen gurbetçi isim Halil İbrahim Dervişoğlu için girişimde bulunan ancak şartlarda anlaşma sağlanamaması nedeniyle geri adım atan Trabzonspor, genç oyuncu için yeniden harekete geçti. Bordo-mavililerin, önceki görüşmelerde 19 yaşındaki Halil'in bonservisi için 1.5 milyon Euro'da indirim yapmayan Hollanda ekibine, fiyat artırarak, yeni bir teklifte bulunacağı kaydedildi.



Kaynak: DHA

- Trabzon