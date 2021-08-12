Trabzonspor'un rakibi kim oldu? Trabzonspor kiminle eşleşti? Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!

12 Ağustos 2021 Perşembe akşamı Norveç'in Molde takımıyla karşılaşan ve penaltılar sonucunda galip gelen temsilcimiz Trabzonspor'un bir üst turda karşılaşacağı takım belli oldu. Peki, Trabzonspor'un rakibi kim oldu? Trabzonspor kiminle eşleşti? Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!