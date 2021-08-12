Trabzonspor'un rakibi kim oldu? Trabzonspor kiminle eşleşti? Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!
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Trabzonspor'un rakibi kim oldu? Trabzonspor kiminle eşleşti? Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!

Trabzonspor'un rakibi kim oldu? Trabzonspor kiminle eşleşti? Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!
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12 Ağustos 2021 Perşembe akşamı Norveç'in Molde takımıyla karşılaşan ve penaltılar sonucunda galip gelen temsilcimiz Trabzonspor'un bir üst turda karşılaşacağı takım belli oldu. Peki, Trabzonspor'un rakibi kim oldu? Trabzonspor kiminle eşleşti? Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!

Trabzonspor, Molde ile evinde 3-3, deplasmanda ise 1-1 berabere kaldı ve penaltılar sonucunda üst tura yükseldi. Üst tura yükselmesinin ardından en çok merak edilen konular arasında Trabzonspor'un üst turda kimin ile karşılaşacağı oldu. Futbolseverlerkonu ile alakalı "Trabzonspor'un rakibi kim oldu? Trabzonspor kiminle eşleşti? Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!" sorularını aratmakta. İşte Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibi!

TRABZONSPOR'UN RAKİBİ KİM OLDU?

Molde'yi geçen Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki play-off turundaki rakibi Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Serie A ekibi Roma oldu.

TRABZONSPOR ROMA MAÇI NE ZAMAN?

Konferans Ligi play-off eleme turu Trabzonspor Roma maçı 19 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak. Takımlar rövanş mücadelelerine ise 26 Ağustos tariihinde çıkacak.

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Trabzonspor'un rakibi kim oldu? Trabzonspor kiminle eşleşti? Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu! - Haberler
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