Trabzonspor moral arıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzonspor moral arıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Trabzonspor moral arıyor

Süper Lig'de son 3 haftadır galip gelemeyen Trabzonspor, sahasında konuk edeceği Hatayspor'u yenerek moral bulmayı hedefliyor.

Fatih Terim, Göztepe maçında sahaya sürecek ilk 11'i bulamıyor
Fatih Terim, Göztepe maçında sahaya sürecek ilk 11'i bulamıyor
Borsa İstanbul'da değeri 3 milyar lirayı aşan Beşiktaş, bir ilke imza attı
Borsa İstanbul'da değeri 3 milyar lirayı aşan Beşiktaş, bir ilke imza attı

Süper Lig'de son 3 haftadır galip gelemeyen Trabzonspor, sahasında konuk edeceği Hatayspor'u yenerek moral bulmayı hedefliyor.

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Atakaş Hatayspor 17 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer Süper Lig'de oynadığı son 3 maçtan beraberlikle ayrılarak galip gelemezken, rakibi Hatayspor ise son 2 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Trabzonspor'da hedef plaka

Süper Lig'de oynadığı 33 maçta 16 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde eden Trabzonspor, attığı 40 gole karşılık kalesinde ise 31 gol gördü. 58 puan toplayan bordo-mavililer sahasında konuk edeceği Hatayspor'u yenmesi halinde puanını 61'e çıkartacak ve plaka diyecek.

Puan kayıplarının önüne geçilecek

Bordo-mavililer ligde oynadığı son 5 maçta 8 puan bıraktı. 1 galibiyet 4 beraberlik alan Karadeniz ekibi aynı puan kaybını daha önceki 13 karşılaşmada yaşamıştı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet almıştı. Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışının gerisinde kalan bordo-maililer, ligi ilk dört takım arasında tamamlayarak Avrupa kupalarına katılmayı planlıyor.

Avcı'nın eli güçleniyor

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan oyuncuların tedavilerini tamamlayıp takımla birlikte çalışmalara başlaması kalan haftalarda Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın elini güçlendiriyor. Geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor maçının ikinci yarısında oyuna giren Berat Özdemir'in yanı sıra Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Ömür, Trondsen gibi isimlerin takımla birlikte çalışmalara başlaması Hatayspor maçı öncesi moralleri yükseltti. Çaykur Rizespor maçında sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayan Nwakaeme ve Ekuban'ın durumları ise maç günü netlik kazanacak. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Murat Kurum Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Demet Akalın Canan Ergüder İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Gönül Bülent Uygun Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Trabzonspor moral arıyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 11:52:55. #1.15#

title