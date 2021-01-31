Trabzonspor maçından notlar

Sergen Yalçın'dan 2 değişiklik

Avcı eski takımına karşı

Güven Yalçın ve Hasic kadrodaBilal Ceylan, takım otobüsüyle stadyuma geldiBeşiktaş'ta 3 isim sarı kart sınırındaTrabzonspor'da değişiklik yokBakasetas tek antrenmanla kadrodaOLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL, - Süper Lig'in 22'nci haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlendi.SERGEN YALÇIN'DAN 2 DEĞİŞİKLİKBeşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1 kazanılan Göztepe maçının 11'inde 2 değişiklik yaparak Trabzonspor maçına çıktı. Tecrübeli teknik adam Welinton ve N'Sakala'nın yerine Montero ve Rıdvan Yılmaz'ı görevlendirdi.Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Rosier, Vida, Montero ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef de Souza'ya forma veren Yalçın; hücum bölgesinde Ghezzal, Atiba, Mensah ve Larin'i sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Aboubakar oldu.Siyah-beyazlıların Trabzonspor karşısındaki 11'i şöyle: "Ersin Destanoğlu- Rosier, Montero, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef, Atiba, Ghezzal, Mensah, Larin, Aboubakar."AVCI ESKİ TAKIMINA KARŞITrabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın bordo-mavili ekibi konuk ettiği karşılaşmada eski takımına ilk kez rakip oldu. Geçtiğimiz sezona Beşiktaş'ta başlayan Avcı, 18'inci haftada alınan Demir Grup Sivasspor mağlubiyetinin ardından takımdan gönderilmişti. Geçtiğimiz sezon kalan haftalarda takım çalıştırmayan Avcı, bu sezonun 9'uncu haftasından itibaren Trabzonspor'un başına geçmişti. Avcı böylelikle eski takımına karşı ilk kez görev aldı.GÜVEN YALÇIN VE HASİC KADRODASiyah-beyazlı ekipte Trabzonspor karşılaşmasının kadrosuna dahil edilen Güven Yalçın ve Hasic, 3 maç aradan sonra maç kadroda kendilerine yer buldu. Galatasaray maçı öncesinde ayağında ağrı hissetmesi nedeniyle son anda kadrodan çıkarılan Güven Yalçın, daha sonra hastalığı nedeniyle Fatih Karagümrük ve Göztepe maçlarında da yer alamamıştı. İtalya Serie B ekiplerinden Lecce'ye kiralanacak Güven Yalçın, transferi öncesinde Trabzonspor maçının 21 kişilik kadrosuna dahil edildi.Yabancı kuralı nedeniyle son 3 maçta kadroya dahil edilmeyen Ajdin Hasic de Trabzonspor maçının kadrosunda kendine yer buldu. Devre arası döneminde yabancı kuralında yapılan değişikle mücadele kadrolarına 14 yabancı dahil edilebileceği açıklanmıştı. Bu kararın ardından Hasic kadroya dahil edildi. Siyah-beyazlılarda, Trabzonspor maçının kadrosunda 14 yabancı oyuncu da yer aldı.BİLAL CEYLAN TAKIM OTOBÜSÜYLE STADA GELDİBeşiktaş'ın Eskişehirspor'dan kadrosuna dahil edeceği Bilal Ceylan da yeni takımıyla birlikte Vodafone Park'a geldi. Sabah saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden Eskişehirspor'a veda eden 17 yaşındaki Bilal Ceylan, transferinin resmi olarak açıklanmamasına ve mücadele kadrosunda yer alamamasına rağmen takım otobüsüyle birlikte stadyuma geldi.BEŞİKTAŞ'TA 3 İSİM SARI KART SINIRINDABeşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesinde 3 isim sarı kart sınırında bulunuyor.Mücadeleye ilk 11'de başlayan Vida, Mensah ve Ghezzal, bu maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Cezalı duruma düşecek olan isimler, ligin 23'üncü haftasında deplasmanda oynanacak Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.BEŞİKTAŞ TARAFTAR İMZALI FORMALARLA SAHADASiyah-beyazlı ekip, Trabzonspor maçına üstünde taraftarlarının imzasının bulunduğu formayla çıktı. Daha önce Galatasaray maçında giyilmesi planlanan formalar, o hafta kar yağması ve mücadelede görüş açısının düşebileceği gerekçesiyle giyilmemişti. Yapılan açıklamada başka bir karşılaşmada giyeceği açıklanan formalar, Trabzonspor maçında giyildi.TRABZONSPOR'DA DEĞİŞİKLİK YOKTrabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş karşısında Süper Kupa mücadelesindeki 11'i sahaya sürdü. Kadroda değişikliğe gitmeyen Avcı, kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet etti. Savunmada Serkan Asan, Ie, Hugo ve Marlon'u görevlendiren Avcı, orta sahada; Abdulkadir Parmak, Berat Özdemir ve Flavio'yu sahaya sürdü. Hücum hattında Ekuban ve Nwakaeme'yi 11'de başlatan Abdullah Avcı'nın gol yollarındaki tercihi ise Djaniny oldu.Trabzonspor'un Beşiktaş maçındaki 11'i şöyle: "Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Flavio, Nwakaeme, Djaniny."BAKASETAS TEK ANTRENMANLA KADRODABordo-mavili ekibin Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Tasos Bekasetas, Beşiktaş mücadelesine yedek kulübesinde başladı. Transferin tamamlanmasının ardından özel uçakla Trabzon'a giden Yunan futbolcu, yeni takımıyla birlikte tek antrenman yapmasına rağmen mücadelenin kadrosunda kendine yer buldu.TRABZONSPOR'DA SINIRDA TEK İSİMBeşiktaş maçı öncesinde Trabzonspor'da 1 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Mücadeleye 11'de başlayan Abdülkadir Ömür, sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve hafta içinde oynanacak Yukatel Denizlispor maçında takımını yalnız bırakacak.ŞENOL GÜNEŞ TRİBÜNDE

Öte yandan Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk ettiği karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de tribünden takip etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN