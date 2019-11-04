Trabzonspor, Krasnodar maçının hazırlıklarına başladı

04.11.2019 17:52

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavili futbolcuların, koşunun ardından ayak tenisi oynadığı belirtildi.

Antrenmana, sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban ve Obi Mikel'in katılmadığı aktarıldı. Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Daniel Sturridge'in ise takımdan ayrı çalıştığı kaydedildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Krasnodar maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA