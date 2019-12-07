Trabzonspor, Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'yı tebrik etti
Trabzonspor Kulübü, Kayserispor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Berna Gözbaşı'yı tebrik etti.
07.12.2019 17:20 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:20
Trabzonspor Kulübü, Kayserispor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Berna Gözbaşı'yı tebrik etti.
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Süper Lig tarihinin ilk kadın başkanı olarak İstikbal Mobilya Kayserispor'da başkanlık görevine seçilen Sayın Berna Gözbaşı'yı tebrik eder, bu önemli görevde başarı ve iyi şanslar dileriz."
Kaynak: AA
HABER YORUMLARI