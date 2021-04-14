Trabzonspor, Hatayspor maçını kazanarak beraberlik serisini bozmak istiyor

Süper Lig'deki son 3 maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, 17 Nisan Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'u ağırlayacağı 35. hafta maçını kazanarak yeniden 3 puanla tanışmayı hedefliyor.

Süper Lig'deki son 3 maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, 17 Nisan Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'u ağırlayacağı 35. hafta maçını kazanarak yeniden 3 puanla tanışmayı hedefliyor.

Ligin ilk 8 haftasında alınan kötü sonuçların ardından göreve getirilen teknik direktör Abdullah Avcı ile çıkışa geçen ve zirve yarışına ortak olan bordo-mavililer, son haftalarda ise düşüş yaşadı.

Ligin 31. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yendikten sonra, sırasıyla Demir Grup Sivasspor'la 0-0, Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 ve Çaykur Rizespor'la 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı idaresinde ilk kez art arda 3 maçta galibiyet alamadı.

Galibiyet hasreti çeken bordo-mavili takım, kötü gidişatı sona erdirmenin mücadelesini verecek. Trabzonspor, ligi ilk 4 içerisinde bitirme açısından da bir an önce toparlanarak çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Ligde 58 puanla 4. sırada yer alan ve Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, 52 puanla 5. sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor'un kendisini yakalamasını istemiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç