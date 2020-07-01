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Trabzonspor, Galatasaray'a kaybetmezse tarihi seriye ulaşacak

Süper Lig'de bu sezon son 11 deplasman maçını da yenilgisiz tamamlayan Trabzonspor, hafta sonu Galatasaray ile dış sahada oynayacağı maçı da kaybetmezse tarihinin en uzun üçüncü deplasman serisine imza atacak.

Trabzonspor, Galatasaray'a kaybetmezse tarihi seriye ulaşacak
01.07.2020 11:30 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:35

Süper Lig'de bu sezon son 11 deplasman maçını da yenilgisiz tamamlayan Trabzonspor, hafta sonu Galatasaray ile dış sahada oynayacağı maçı da kaybetmezse tarihinin en uzun üçüncü deplasman serisine imza atacak.

Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Trabzonspor, deplasmanda sergilediği performansla da dikkat çekiyor. Bu sezon çıktığı 14 deplasman maçının sadece birini kaybeden, son 11 dış saha maçında ise yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, deplasmanda topladığı 27 puanla bu alanda ligin zirvesinde yer alıyor. 11 maçlık dış saha yenilmezlik serisi devam eden ve üst üste 10 deplasman maçını kaybetmeden tamamladığı 2004-05 sezonunu da geride bırakarak bu alanda en uzun serilerinden birine imza atan Trabzonspor, hafta sonu Galatasaray'a konuk olacak.

282 GÜNDÜR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYORTrabzonspor, bu sezon dış sahadaki tek yenilgisini 23 Eylül 2019'da ligin 5'inci haftasında Demir Grup Sivasspor karşısında aldı. Söz konusu karşılaşmadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan bordo-mavililer, bu sezon sadece Sivas deplasmanında 3 puan bıraktı. Trabzonspor, hafta sonu Galatasaray deplasmanında da mağlup ayrılmazsa bu sezon üst üste 12'nci dış saha karşılaşmasını da yenilgisiz tamamlayacak ve bu alanda 1981-82 ve 1983-84 sezonlarında elde ettiği 14 maçlık dış saha yenilmezlik serisinden sonraki tarihinin en iyi 3'üncü performansına imza atacak.EN UZUN SERİSİ 14 MAÇ

1967 yılından beri mücadele ettiği liglerde deplasmanda en uzun serisine üst üste 14 dış saha maçını da kaybetmeden tamamladığı 1981-82 ve 1983-84 sezonlarında ulaşan bordo-mavililer, 1978-79 sezonunda ise 11 maçlık dış saha yenilmezlik serisi yakalamıştı. Bu sezon 1978-79 sezonundaki 11 maçlık dış saha yenilmezlik serisini yakalayan Trabzonspor, Galatasaray karşılaşmasını da kazanması durumunda söz konusu sezonu geride bırakacak. Ayrıca bordo-mavililer bu sezon kalan 3 deplasman maçından da puan alması durumunda 1981-82 ve 1983-84 sezonlarıyla birlikte tarihinin en uzun deplasman yenilmezlik serisini elde edecek.


Kaynak: DHA

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