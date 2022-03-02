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Trabzonspor'da Vitor Hugo şoku

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Trabzonspor'da Vitor Hugo şoku

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Kibar Yaşar Güven Vitor Hugo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Kibar Yaşar Güven Vitor Hugo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Kibar Yaşar Güven, "Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında sağ bacağından sakatlanan Vitor Hugo'nun çekilen MR'ında sağ tibia lateral platoda non-deplase kırık tespit edilmiş olup konservatif tedavisi planlanan oyuncumuza uzun bacak alçısı uygulanmıştır" dedi. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı - Spor

Antalyaspor, Trabzonspor, Hugo, Spor, Haberler

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