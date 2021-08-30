Trabzonspor 51 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu
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Trabzonspor 51 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu

Trabzonspor 51 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, 51 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu.

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, 51 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma'ya elenerek Süper Lig'e dönen Trabzonspor, deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek 51 hafta sonra zirveye çıktı. Bordo-mavililer, en son 2019-2020 sezonunun 27. haftasını lider olarak tamamlamıştı. Söz konusu dönemden sonra Karadeniz ekibi ilk kez liderlik koltuğuna oturma başarısı gösterdi.

17 SEZON SONRA BİR İLK

Trabzonspor, deplasmanda komşusu Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek 2021-2022 sezonuna 3'te 3 yaparak başladı. Bordo-mavililer, 2004-2005 sezonunda sonra ilk defa bir sezonda çıktığı ilk üç maçı kazanma başarısı gösterdi.

NWAKAEME, BURAK YILMAZ'I YAKALADI

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Nwakaeme, Süper Lig'in ilk 3 haftasını boş geçmedi. Malatyaspor, Sivasspor ve Giresunspor maçlarında 1'er gol atma başarısı gösteren başarılı oyuncu, 3'te 3 yaptı. Anthony Nwakaeme, 2011-2012 sezonunda Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk 3 müsabakada da fileleri sarsan Burak Yılmaz'ı da yakalamış oldu. Nijeryalı futbolcu, 10 yıl sonra bunu gerçekleştiren ilk oyuncu oldu.

(Gökmen Şahin/İHA)

Trabzonspor 51 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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