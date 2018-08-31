Trabzon ve Rize İçin Yağış Uyarısı

Trabzon'un doğu ilçeleri ve Rize çevrelerinde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, gece saatlerine kadar Trabzon'un doğu ilçelerinde (Sürmene, Of, Hayrat, Dernekpazarı, Köprübaşı ve Çaykara) ve Rize çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını ve heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı bölge halkına dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.