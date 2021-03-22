TRABZON Devrilen motosikletin jantına ayağı sıkışan kız, kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

TRABZON Devrilen motosikletin jantına ayağı sıkışan kız, kurtarıldı

22.03.2021 17:52 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:59

Devrilen motosikletin jantına ayağı sıkışan kız, kurtarıldıTRABZON'un Akçaabat ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen motosikletteki yolcu E.S.'nin (17) ayağı tekerin jantına sıkıştı.

Devrilen motosikletin jantına ayağı sıkışan kız, kurtarıldı

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen motosikletteki yolcu E.S.'nin (17) ayağı tekerin jantına sıkıştı. Yaralı kız, itfaiyenin müdahalesi ile kurtarıldı. Kaza, öğlen saatlerinde Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde meydana geldi. Ö.G.'nin kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yolcu E.S.?nin ayağı motosiklet tekerinin jantına sıkıştı. İhbarla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği ekibi, ayağı tekerin jantına sıkışan kızı kurtardı. E.S., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

TRABZON Devrilen motosikletin jantına ayağı sıkışan kız, kurtarıldı
TRABZON Devrilen motosikletin jantına ayağı sıkışan kız, kurtarıldı
TRABZON Devrilen motosikletin jantına ayağı sıkışan kız, kurtarıldı
TRABZON Devrilen motosikletin jantına ayağı sıkışan kız, kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Ali Sunal Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Gökhan Gönül Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TRABZON Devrilen motosikletin jantına ayağı sıkışan kız, kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 18:00:11. #1.15#
title