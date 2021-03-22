TRABZON Devrilen motosikletin jantına ayağı sıkışan kız, kurtarıldı

Devrilen motosikletin jantına ayağı sıkışan kız, kurtarıldı

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen motosikletteki yolcu E.S.'nin (17) ayağı tekerin jantına sıkıştı. Yaralı kız, itfaiyenin müdahalesi ile kurtarıldı. Kaza, öğlen saatlerinde Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde meydana geldi. Ö.G.'nin kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yolcu E.S.?nin ayağı motosiklet tekerinin jantına sıkıştı. İhbarla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği ekibi, ayağı tekerin jantına sıkışan kızı kurtardı. E.S., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı