Trabzon'da kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı

Trabzon'da, 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı.

Trabzon'da, 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ya da sağlamak" suçlarından hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S'nin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Vakfıkebir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan M.S, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı