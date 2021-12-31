Trabzon'da hakkında arama kararı olan 2 kişi yakalandı - Haberler
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Trabzon'da hakkında arama kararı olan 2 kişi yakalandı

Trabzon'da hakkında arama kararı olan 2 kişi yakalandı
AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel

Trabzon'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

TRABZON (AA) - Trabzon'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Vakfıkebir Emniyet Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik çalışmalarda, "konutta veya eklentilerinde yağma" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.T. yakalandı.

Ortahisar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğince de "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranması bulunan K.F. yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri

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