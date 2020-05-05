Trabzon'da bir apartman karantinaya alındı
05.05.2020 12:54 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:54
TRABZON'un Arsin ilçesinde, koronavirüs vakası görülen apartman karantinaya alındı.
TRABZON'un Arsin ilçesinde, koronavirüs vakası görülen apartman karantinaya alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vakası görülen Güzelyalı Mahallesi 342'inci Sokak'ta bulunan Uğur Apartmanı'nın karantinaya alınmasına karar verdi. Karar üzerine apartmanın giriş ve çıkışı kapatıldı. Bina çevresinde de güvenlik önlemi alındı.
Kaynak: DHA