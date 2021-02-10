Trabzon Büyükşehir Belediyesi 18 ilçenin altyapısı için 211 milyon liralık yatırım yaptı

Trabzon Büyükşehir Belediyesince 2019-2021 yılları arasında 18 ilçenin tamamında 211 milyon liralık altyapı yatırımı gerçekleştirildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde hayata geçirilen yatırımlarla birçok yerleşim noktasında yıllarca birikmiş sorunlara kısa sürede çözüm getirildiği belirtildi.

Bağlı kuruluş Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2019-2020 yıllarında il genelindeki 707 mahallenin 608'inde imalat gerçekleştirildiği ve bu süre zarfında toplam 211 milyon lira bedelli bin 150 kilometre uzunluğunda altyapı hattı kazandırıldığı kaydedilen açıklamada, "Her geçen yıl faaliyet sahasını genişleterek projelerini yatırıma dönüştüren TİSKİ Genel Müdürlüğü, geride kalan 2 yıla yakın zamanda 18 ilçenin tamamını kapsayan yoğun bir yatırım sezonunu geride bıraktı. Geçmiş yıllara oranla yatırım bedelini 2 katına çıkaran TİSKİ, 2019 yılında 99 milyon lira, 2020'de de 112 milyon liralık yatırıma imza attı. Yatırım planlamasını kısa zamanda tamamlayan TİSKİ Genel Müdürlüğü, 2021'de de yeni yatırımları şehre kazandıracak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, göreve geldikleri günden itibaren TİSKİ Genel Müdürlüğü maharetiyle 18 ilçenin tamamında dev bütçeli yatırımları hayata geçirdiklerini anlattı.

İl genelinde yürütülen çalışmalarda acil olarak çözülmesi gereken sorunlara öncelik vererek, vatandaşların yıllardır beklediği hizmetleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Zorluoğlu, iki yıllık görev süresince 1010 kilometre içme suyu hattı, 125 kilometre kanalizasyon hattı ve 15 kilometre yağmur suyu hattı imal ettiklerini belirtti.

TİSKİ eliyle toplam yatırım bedeli 643 milyon lira olan 64 ayrı projenin yapımına başladıklarının altını çizen Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Ortahisar ilçemizin 565 kilometrelik içme suyu, yağmursuyu ve kanalizasyon hattını 250 milyon lira bütçeli projeyle bütünüyle yeniliyoruz. Şu ana kadar 80 kilometre ilerleme sağladık. Ayrıca TİSKİ adına DSİ 22. Bölge Müdürlüğü eliyle yapılan, yaklaşık 104 milyon lira bütçeli ve günlük 200 bin metreküp arıtma kapasiteli Akoluk İçme Suyu Arıtma Tesisimiz hızla yükseliyor. Dev projelerin yanında ilçelerimizde de kalıcı eserlere imza atıyoruz. Amacımız her anlamda sağlıklı altyapıya sahip bir Trabzon inşa etmek. Bunu da sağlayacağız inşallah."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay