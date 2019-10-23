Trabzon 'ağasar' modası geleneği yaşatılıyor

23.10.2019 12:49

?Ağasar? modası geleneği yaşatılıyor

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde 'Ağasar' olarak da bilinen ve kadınlarla kız çocuklarının günlük yaşantıları ile bayram ve yayla şenliklerinde giydikleri yöresel motif işlemeli rengarenk elbise kültürü, yüzyıllardır yaşatılıyor. Yöre kadınları bizim makyajımız bu elbiseler diyor.

Kent merkezine 75 kilometre uzaklıkta bulunan yaklaşık 12 bin nüfuslu Şalpazarı ilçesinde, 10 ve 11'inci yüzyıllarda Oğuz Türkleri'nin 24 kolundan biri olarak Anadolu'ya gelip yerleşen Çepniler'de kadınlar, o günden bugüne kendilerine özgü yöresel kıyafet 'Ağasar'ı giymeye devam ediyor. Kadınlar ve kız çocukları, gerek günlük yaşantılarında, gerekse yayla şenlikleri başta olmak üzere, düğün, bayram gibi özel gün ve törenlerde giydikleri yöresel motif işlemeli rengarenk elbiselerle kültürlerini yüzyıllardır yaşatıyor. Özgün renk ve tasarımları ile dikkat çeken elbiseler, son yıllarda bölgede moda haline geldi. Yörede kadınlar ve kız çocukları 13 parçadan oluşan 'Ağasar' kıyafetler diktiriyorlar. Terziler siparişlere göre renk ve boyutları ile özel tasarımlar hazırlıyor.

'MAKYAJIMIZ BU KIYAFETLER'

Makyaj yapmadıklarını ve sadece kıyafetleri ile süslendiklerini söyleyen Hafif Atalar, 'Bu kıyafetler bizim geleneğimiz. Bu kıyafetleri değişik renk ve desenlerde özel diktiriyoruz. Sadece bizim ilçemizde dikiliyor. Bizim ojemiz, rujumuz, makyajımız bu kıyafetler. Biz makyajımızı kıyafetimize sunduk. Renkleri, çiçekleri ve desenleri ile farklılık oluşturuyoruz. Biz bütün özenimizi elbiselerimize verdik. Bu kıyafetten dolaplar dolusu var. Kızımında var dedi.

'BİZ BU KIYAFETLERDEN VAZGEÇEMEYİZ'

Tarlaya giderken bile bu kıyafetlerden giyindiklerini anlatan Meryem Atalar ise 'Biz atadan, dededen böyle gördük. Bu kıyafetlerden vazgeçemeyiz. Her yerde bu kıyafeti giyiniyoruz. Tarlaya bile bu kıyafetlerimizle giriyoruz. 13 parça bu kıyafet ama biz giyinirken hiç sıkıntı çekmiyoruz, hemen giyiniyoruz. Düğünlere özel yelere giderken hazırlanmamız hiç zaman almıyor" diye konuştu.

'EL EMEĞİ BU KIYAFETLER'

Kıyafetlerin el emeği olduğunu belirten Ayşe Yamaç da 'Genellikle bu kıyafeti giyiniyoruz. Bayramlarda, özel günlerde, şenliklerde ve düğünlerde giyindiğimiz kıyafet budur. Çocukluğumuzdan beri aynı kıyafetleri giyiniyoruz. Bu bizim geleneğimiz. Dolabımızda çok fazla bu yöresel kıyafetimizden var. Belli başlı motiflerle işleniyor. El emeği bu kıyafetler. Çocuklarımıza, torunlarımıza bunlardan alıyoruz. Pullu olanları genç kızlar genelde tercih ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA