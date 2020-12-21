Tosya pirinci kilogramı 7 ila 13 liradan alıcı buluyor
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Tosya pirinci kilogramı 7 ila 13 liradan alıcı buluyor

21.12.2020 16:05 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:08
Tosya pirinci kilogramı 7 ila 13 liradan alıcı buluyor

Tosya Ziraat Odası Başkanı Kadri Eken, ilçede yetiştirilen dünyaca ünlü pirinç çeşitlerinin 7 ila 13 liradan alıcı bulduğunu söyledi.

Tosya Ziraat Odası Başkanı Kadri Eken, ilçede yetiştirilen dünyaca ünlü pirinç çeşitlerinin 7 ila 13 liradan alıcı bulduğunu söyledi.

Eken, gazetecilere, Tosya'da bu yıl yaklaşık 9 bin dekar arazide pirinç üretimi yapıldığını belirtti.

Tosya'nın, Türkiye'nin önemli pirinç ekim merkezlerinden biri olduğuna işaret eden Eken, ilçede üretilen sarıkılçık ve akçeltik çeşitlerinin öne çıktığını vurguladı.

Eken, "Çeltik tarlalarımızın tamamında pirinç çeşitlerinin hepsi üretilebilirken sarıkılçık ve akçeltik çeşitleri sadece yukarı ova diye tabir ettiğimiz bölgede yetiştirilebilmektedir. Ilgaz Dağları'ndan gelen kar suyu ile beslenen Devrez Çayı'ndan sulanan arazilerimizde yetişen pirinçler, lezzeti bakımından hem ulusal hem de uluslararası platformda öne çıkmakta ve tüketiciler tarafından yoğun ilgi görmektedir." ifadelerini kullandı.

Tosya pirincinin lezzetiyle de öne çıktığını dile getiren Eken, sarıkılçık ve akçeltik pirinçlerinin kilogramının 13 liraya, diğer pirinçlerin ise 7 lira ila 8,5 liraya alıcı bulduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar

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