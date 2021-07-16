TOPRAK BEBEKTEN BAŞKAN BÜYÜKERŞEN'E BAYRAM ZİYARETİ

Eskişehir'de yaşayan SMA hastası 3. 5 yaşındaki Toprak bebek ailesi ile birlikte, Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

Eskişehir'de yaşayan SMA hastası 3. 5 yaşındaki Toprak bebek ailesi ile birlikte, Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti. Toprak bebeğin tedavisi için düzenlenen yardım kampanyası ile yakından ilgilenen Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy da aile ile birlikte ziyarete katıldı.

Eskişehir'de yaşayan ve dünya genelinde nadir olarak rastlanan SMA Tip2 rahatsızlığına yakalanan 3, 5 yaşındaki Toprak Yavaş'ın ailesi ve "Toprak için Umut Ol" bağış kampanyası gönüllüleri Başkan Büyükerşen'i ziyaret etmişti. Bağış kampanyasına billboard reklam çalışmalarını şehrin dört bir yanına asarak da destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, aileye manevi olarak da destek olmayı sürdürüyor. Valilik izni ile "Toprak için Umut Ol" bağış kampanyası başlatan ailenin tedavi masrafları için 2 milyon avroya ihtiyacı var. Kampanya kapsamında bağışçı bulmak için kampanya gönüllüleri ile birlikte çalışmalarına devam eden Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, Toprak bebeğin Başkan Büyükerşen'i bayram ziyaretinde de yanlarında bulundu. Ziyarette bağışlar hakkında bilgi alışverişinde bulunan Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen nazik ziyaretleri için aileye teşekkür ederek, toprak bebeğe bayram hediyelerini de verdi. SMA'lı bebeklerin tedavi masraflarının SGK tarafından karşılanması gerektiğini tekrar vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Toprak bebeğin tedavisi için tüm duyarlı vatandaşları bağış yapmaya davet etti.

Kaynak: Habermetre