Tokat'ta traktör devrildi: 1 ölü Tokat'ın Niksar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.

Tokat'ın Niksar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hüseyingazi köyünde tarlasını süren Mehmet Kılıç'ın (51) kullandığı 60 NP 786 plakalı traktör devrildi.

Kazada, Kılıç olay yerinde hayatını kaybetti.

Kılıç'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada Kılıç'ın, Prof. Dr. Mustafa Erol Turaçlı Fen Lisesi Müdür Başyardımcısı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA