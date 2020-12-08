Tok Sport WRT, 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nda birinci oldu
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Tok Sport WRT, 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nda birinci oldu

08.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:00
Tok Sport WRT, 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nda birinci oldu

Tok Sport WRT, 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nı WRC2 takımlar şampiyonu olarak tamamladı.

Tok Sport WRT, 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nı WRC2 takımlar şampiyonu olarak tamamladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tok Sport WRT, 4-6 Aralık tarihlerinde düzenlenen ACI Monza Rallisi ile sona eren 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nı WRC2 takımlar şampiyonluğu derecesiyle bitirdi. 18 yıl boyunca farklı branşlarda 26 seride 38 ülkede yarışan Tok Sport WRT takımı, bu şampiyonluk ile Türkiye ralli tarihindeki en büyük başarıyı elde etti.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı bu önemli başarıya ilişkin, "Ülkemizi dünya pistleri ve parkurlarında uzun yıllardır başarıyla temsil eden Tok Sport WRT sporcu ve yöneticilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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