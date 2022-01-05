TOGG, ABD'de görücüye çıktı! İşte sedan modelinden ilk görüntüler - Haberler Ekonomi
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TOGG, ABD'de görücüye çıktı! İşte sedan modelinden ilk görüntüler

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Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda sergilendi. TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, İngilizce yaptığı sunumla TOGG'un sedan modelini tüm dünyaya tanıttı.

Abd'nin Las Vegas şehrinde 5-7 Ocak tarihleri arasında düzenlenen CES'e vizyon otomobiliyle katılan Togg, yeniliklerini ve ilklerini bir basın toplantısıyla dünya kamuoyuna duyurdu.

Basın toplantısında konuşan TOGG CEO'su M. Gürcan Karakaş, klasik bir otomobil şirketi olmadıklarını belirterek, "Kendimizi bir teknoloji şirket olarak tanımlıyoruz. O nedenle teknolojideki en son yeniliklerin ve ilklerin buluşma noktası olan CES'teyiz" dedi.

TOGG, ABD'de görücüye çıktı! İşte sedan modelinden ilk görüntüler

Otomotiv endüstrisinin büyük bir hızla mobilite ekosistemine dönüştüğünü belirten Karakaş, "Değişen kullanıcı beklentileri doğrultusunda telefonda yaşanan dönüşüm, bugün otomotivde yaşanıyor. Yakın gelecekte büyük olan değil daha çevik, yaratıcı, iş birliğine açık, kullanıcı odaklı organizasyonlar başarılı olacak. Bu alandaki yarış da henüz başlıyor ve bu yarışın içinde biz de varız. Üstelik avantajlıyız çünkü biz bu dünyanın içine doğduk" diye konuştu.

TOGG, ABD'de görücüye çıktı! İşte sedan modelinden ilk görüntüler

TOGG, SUV olarak duyurulan ilk modelinin ardından, sedan için harekete geçmişti. İlk görüntüler sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.

TOGG, ABD'de görücüye çıktı! İşte sedan modelinden ilk görüntüler

TOGG, ABD'de görücüye çıktı! İşte sedan modelinden ilk görüntüler

TOGG, ABD'de görücüye çıktı! İşte sedan modelinden ilk görüntüler

ABD'de görücüye çıkıyor! İşte yerli otomobilin yeni modelinden ilk görüntü

ABD'de görücüye çıkıyor! İşte yerli otomobilin yeni modelinden ilk görüntü

 TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor

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